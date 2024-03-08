Sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 16:31

Nhờ sự chăm chỉ cố gắng không ngừng cũng như có cát tinh phù trợ nên sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024 sẽ có 3 con giáp trở nên giàu sụ, tiền bạc tiêu thả ga.

Tuổi Tý

Sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024 là thời gian gặp may của tuổi Tý. Họ chính là con giáp đầu tiên có được cơ hội thay đổi vận mệnh cho bản thân mình. Từ thời gian này, tuổi Tý dường như chẳng phải lo lắng quá nhiều về tài chính. Bởi bản mệnh đã tìm được cơ hội mở rộng kinh doanh cho bản thân nhờ vào việc kiếm được nguồn thu nhập khác bên cạnh những gì mà tuổi Tý đang có.

Đặc biệt, trong số những con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc thì tuổi Tý làm công ăn lương còn được cấp trên cất nhắc đề bạt vị trí cao hơn. Với những người làm kinh doanh riêng nhờ có nhiều khách hàng tiềm năng nên cơ hội làm việc ngày càng lớn hơn. Do vậy tương lai gần thì tuổi Tý nhất định có được công việc trôi chảy. Từ đây chỉ làm 1 đã được 10, làm chơi nhưng hưởng thật, đếm tiền sái tay chính là lá số dành cho tuổi Tý.

Sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi phong thủy dự báo, sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, tuổi Dần được điểm tên vào danh sách 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc. Tử vi cho hay, tuổi Dần chính là người làm việc gì cũng chỉnh chu. Con giáp này thuận lợi dù cho là người làm công ăn lương hay là người tự kinh doanh đi chăng nữa.

Với người làm công ăn lương sẽ được cấp trên thăng chức nhờ vào các nỗ lực của con giáp này. Bởi vì cấp trên đang muốn tìm cách giữ chân của nhân tài vậy nên Dần cần hết sức tự tin của bản thân mình. Bên cạnh đó tình duyên của Dần cũng khá ổn định, hãy cố gắng vun đắp tình cảm bởi đây chính là người cực kỳ phù hợp với bạn, hết lòng yêu thương quan tâm bạn. Việc tìm đúng một nửa thực sự khó khăn do vậy nếu gặp người phù hợp bạn cần trân trọng cơ duyên.

Sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối cùng trong số 3 con giáp cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024 thì không thể nào bỏ qua con giáp tuổi Thìn. Trời sinh Thìn bản tính thông minh, nhanh nhẹn cùng khả năng giao tiếp tốt. Bản thân tuổi Thìn kết giao được nhiều mối quan hệ thân tình tốt đẹp.

Nhờ có trời thương do vậy người cầm tinh công Rồng càng thêm tự tin, lý trí thì càng gặt hái được nhiều thành công. Thời gian sắp đến chính là cơ hội ngàn năm có một với tuổi Thìn nên con giáp này cần trân trọng và nắm bắt. Hơn nữa từ thời gian, con đường tình duyên của tuổi Thìn cũng rất thăng hoa, con giáp này càng có động lực lao động. Nhờ ông tơ bà nguyệt xe duyên sẽ giúp bạn sớm tìm được người hợp ý với mình.

Sau ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, vượng vận quý nhân, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày 22, 23, 24 tháng Giêng: Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi

Bước sang ngày 22, 23, 24 tháng Giêng: Phúc - lộc - thọ đủ đầy, 3 con giáp thay thời đổi vận, tiền nhét chặt ví, đại cát đại lợi

Trong ngày 22, 23, 24 tháng Giêng, những con giáp có tên trong danh sách dưới đây may mắn ngút trời này sẽ quơ tay là có tiền, thần Tài hộ mệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi sau ngày mai tử vi ngày 9/3/2024 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 52 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển