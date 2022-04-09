Sau ngày 11/4, Chính Tài soi chiếu, 3 con giáp này tài vận đặc biệt tốt đẹp, công danh sự nghiệp hanh thông mỹ mãn, vạn sự thuận lợi, tài chính tăng trưởng mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 09/04/2022 23:45

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp, nhờ coi sự phù trợ từ Chính Tài mà 3 con giáp này có nhiều bước tiến trong sự nghiệp lẫn đời sống của mình, nhờ vậy mà tài chính vững mạnh, của cải dồi dào, tiền tài vượng phát, vận trình lên hương sau ngày 11/4.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Rồng độc lập, có tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì sự nghiệp. Họ là những người không để người khác phải lo lắng vì việc không hoàn thành nhiệm vụ. Công việc nào được lãnh đạo giao, con giáp này đều hoàn thành xuất sắc, khiến lãnh đạo phải chú ý, tán thưởng.

Sau ngày 11/4, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh. Con giáp may mắn này cũng giành được lợi thế trong các dự án mới, làm ăn với đối tác thuận lợi hơn. Chính sự "tỏa sáng" này mà con giáp tuổi Thìn nhận được sự quan tâm của các quý nhân. Tương lai, họ có thể đạt được nhiều cơ hội và lợi ích to lớn hơn.

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Sau ngày 11/4, tổng thể tài vận của người tuổi Thìn rất tốt, đặc biệt là về công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày 11/4, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của người tuổi Mão đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này. Bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau, phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo. Bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng, chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác, đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn.

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Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày 11/4, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của người tuổi Mão đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đứng thứ 3 trong danh sách các con giáp có dự báo tài chính tăng trưởng mạnh sau ngày 11/4 là người tuổi Dần. Sau khi trải qua giai đoạn nhiều biến động, con giáp này đã phần nào ổn định tinh thần, khắc chế được hung hại, biến nguy thành an. Nhờ vào đôi chút may mắn mà Chính tài ban cho, con giáp này sẽ được phúc báo dồn dập, vận may liên miên.

Ngoài ra, những người tuổi Dần độc thân sẽ vượng vận đào hoa song hành với tài lộc rủng rỉnh. Các con giáp tuổi Dần đã có người thương hoặc yên bề gia thất sẽ phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp, nhiều khả năng được đề bạt lên chức vụ cao hơn với nguồn thu nhập ổn định dồi dào.

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Con giáp có dự báo tài chính tăng trưởng mạnh sau ngày 11/4 là người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 7 ngày tới (9/4 - 15/4), nhờ có phước lành từ Thần Tài, 3 con giáp này sự nghiệp tiến triển bất ngờ, tài sản gia tăng gấp 10, của cải dồi dào, giàu lên trông thấy.

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