Tuy nhiên khoảng thời gian tới đây, mọi thứ sẽ được bù đắp cho tuổi Tuất bằng may mắn và hạnh phúc viên mãn trên nhiều khía cạnh của cuộc sống.

Người tuổi Tuất trong giai đoạn từ đầu năm 2022 cho đến nay đã phải chịu liên tiếp những vận đen trong tài lộc lẫn công việc. Không phải là bạn không làm việc hiểu qua hay kém hiểu biết dẫn đến mọi thứ bị dừng lại một chỗ mà là do bị kẻ xấu hãm hại.

Theo tử 12 con giáp, đây chính là con giáp phát tài sau hôm nay (1/12). Người tuổi Thìn trong khoảng thời gian đại phát này mang cho người khác cảm giác về một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn. Người làm công ăn lương vẫn duy trì một nguồn thu nhập ổn định, trong tháng cuối năm 2022 còn có thể tăng lương nhẹ. Người kinh doanh, buôn bán thì dòng tiền luân chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Một số người còn có thể thử vận may của mình bằng việc mua vé số khả năng trúng thưởng lớn là rất cao.

Sở dĩ bản mệnh tỉnh ngộ không hoàn toàn là do ngộ tính của bản thân mà phần lớn là do con giáp may mắn này được quý nhân chỉ điểm, gạt bỏ lớp sương mù trước mắt. Đường tình duyên có bước tiến triển cụ thể như sau bản mệnh có số đào hoa, nam nữ đều dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong cuộc đua của 12 con giáp, đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, ở tuổi Sửu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão mà ở họ còn có một tinh thần thép không bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn.

Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Chính vì vậy mà học đôi lúc dù được đánh giá cao trong công việc nhưng đôi khi bản tính nóng nảy khiến họ khó lòng thăng tiến.

Sau hôm nay (1/12) con đường hậu vận của tuổi Sửu diễn ra thuận lợi đủ đường, con giáp này sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví. Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng.

Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!