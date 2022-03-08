Sau 35 tuổi Cát Thần tìm đến, 3 con giáp này gặp may đủ đường, tài lộc khởi sắc, vận trình lên hương, công danh xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 18:05

Tử vi 12 con giáp tiết lộ, 3 con giáp sau đây có số giàu trễ, sau 35 tuổi thì vận trình mới thông thoáng, tài lộc khởi sắc, an nhàn hưởng phước.

Tuổi Dần

Dần có thể đã gặp phải nhiều khó khăn trong thời gian qua nhưng sau năm 35 tuổi họ sẽ vô cùng may mắn và an nhàn vì gặp được cát tinh. Trong công việc hiện tại Dần không tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Nhờ có sao may mắn dẫn đường nên Dần vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Sau năm 35 tuổi sẽ là lúc mà tuổi Dần có cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Lúc, Dần cần tập trung tâm huyết và nỗ lực cho công việc chính. Con giáp này cũng nên cẩn thận trọng với thị trường chứng khoán, cổ phiếu hoặc bất động sản.

tu vi 12 con giap 1
Sau năm 35 tuổi sẽ là lúc mà tuổi Dần có cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, sau năm 35 tuổi, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tốt để phát huy tài năng của bản thân mình. Người làm kinh doanh có cơ hội gặp gỡ, tiếp cận nhiều khách hàng. Nhờ tài ăn nói, họ giỏi thuyết phục người khác ký hợp đồng hợp tác với mình.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng tìm ra cơ hội đầu tư sinh lời, tài sản từ đó cũng tăng vọt. Nắm bắt đúng thời cơ, con giáp tuổi Tỵ làm đâu thắng đó, tương lai nhận được nhiều tin vui, điềm lành.

tu vi 12 con giap 2
Sau năm 35 tuổi, con giáp tuổi Tỵ sẽ có cơ hội tốt để phát huy tài năng của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ngay từ nhỏ đã có tính cách thân thiện, hòa đồng, họ còn có tướng mạo xinh đẹp, rất biết nghĩ cho người khác nên được nhiều người yêu mến, yêu thích. Tuy nhiên số của họ lại định sẵn sẽ gặp nhiều khổ cực khi còn trẻ cho đến năm 35 tuổi.

Vận mệnh đã an bài, người tuổi Mùi sau năm 35 tuổi có vận đào hoa cực thịnh và rực sáng vô cùng, con giáp này gặp được không ít mối nhân duyên tốt đẹp, không tốt đẹp cho tình cảm, mà còn rất có lợi cho công danh sự nghiệp. Nếu biết nắm bắt chắc chắn sẽ mang lại nhiều tài lộc và may mắn.

tu vi 12 con giap 3
Vận mệnh đã an bài, người tuổi Mùi sau năm 35 tuổi có vận đào hoa cực thịnh và rực sáng vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này vận khí đỏ chói, an tâm làm giàu, của cải đề huề, vàng bạc chất núi

Từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này vận khí đỏ chói, an tâm làm giàu, của cải đề huề, vàng bạc chất núi

Theo tử vi 12 con giáp, trong thời gian từ giờ đến hết tháng 2 Âm lịch, 3 con giáp này nhờ có Chính Tài xuất hiện mà vận mệnh rực rỡ, ung dung tiêu tiền, an nhàn hưởng phước.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp sau 35 tuổi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'