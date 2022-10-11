Sao may mắn soi rọi, từ 7h sáng ngày 11/10/2022, 3 con giáp này đón đầu tài lộc, làm ăn đại phát đại tài, cơ hội làm giàu nhiều vô kể

Từ 7h sáng ngày 11/10/2022, 3 con giáp này rất may mắn về đường sự nghiệp và tài lộc, cát khí hưng vượng nên chuyện làm ăn cũng tiến triển mạnh mẽ.
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Tuổi Dậu
Từ 7h sáng ngày 11/10/2022 chính lúc hưởng phúc lớn nhất của con giáp này. Trong công việc và sự nghiệp gặt hái được không ít thành quả tốt đẹp, nhờ quý nhân giúp đỡ mà tuổi Dậu có được những ý tưởng sáng tạo độc đáo, làm việc gì cũng suôn sẻ. Tuy nhiên, đôi lúc cũng có chút trắc trở ngáng đường, chỉ cần tuổi Dậu đừng buông xuôi và kiên trì tiến bước thì sẽ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Người tuổi Dậu vốn được người khác kính nể vì kiếm tiền giỏi, tự mình gây dựng sự nghiệp không nhờ vả bất kỳ ai. Từ 7h sáng ngày 11/10/2022, người làm công ăn lương sắp đón tin vui tăng lương thăng chức. Người buôn bán làm ăn thì doanh thu bùng nổ, làm một ngày đủ ăn cả tháng. Họ sẽ có thu nhập đáng ngưỡng mộ, tha hồ nở mày nở mặt với bạn bè. Tinh thần làm việc của họ cũng vì vậy mà tăng lên gấp bội nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.
Tuổi Tý
Xem tử vi của 12 con giáp, Tam Hợp giúp cho con giáp tuổi Tý biết chấp nhận con người đối phương hơn. Bạn nhận ra rằng trong tình yêu, 2 người phải cùng nhau khám phá về những ưu nhược điểm của người kia và cảm thông, lắng nghe nhau thay vì mâu thuẫn, cãi vã.
Từ 7h sáng ngày 11/10/2022 con giáp này cũng nhận được sự chiếu cố của Thần Tài nên vận trình công việc, tài lộc cũng vô cùng thuận lợi, tài lộc về tay không ít.
Tuổi Dần
Từ 7h sáng ngày 11/10/2022, sự chủ động của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.
Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.
Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.