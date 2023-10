Quý nhân tứ phía quy tụ, đúng 12h ngày 6/5, vận may không cầu tự tới, 3 con giáp đón phúc khí tăng cao, thành công đến tới tấp, cuộc đời sắp sang trang mới

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều mạnh mẽ, giàu nghị lực, biết phấn đấu vươn lên. Họ cũng được biết đến với tính cách cương nghị, không chịu lùi bước trước những khó khăn.

Đúng 12h ngày 6/5, người tuổi Dần sinh năm 1974 và 1998 sẽ gặp nhiều cơ may trong công việc. Vận rủi qua đi, vận may gõ cửa, con giáp may mắn này đạt nhiều thành tích đáng khích lệ trong công việc.