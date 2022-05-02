10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, 3 con giáp may mắn xua đuổi kẻ gian, mở cửa đón thần tài vào nhà, kể từ đây cuộc sống lên hương bất ngờ.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, 10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, người tuổi Mão là người thắng thế với năng lực vững vàng trong mọi việc.

Con giáp tuổi Mão bứt phá rất nhanh, đủ năng lượng để vươn lên và làm giàu nhanh chóng. Đến thời điểm cuối năm, dù họ đi theo hướng nào cũng có quý nhân theo trợ giúp, đường tài lộc ổn định, tiền rót vào túi.

Con giáp tuổi Mão bứt phá rất nhanh, đủ năng lượng để vươn lên và làm giàu nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất nhiệt tình, lại giỏi tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng trong cuộc đời. Họ sẽ không có lúc nào cô đơn và phải một mình đối mặt với khó khăn.

10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ như hổ thêm cánh với nhiều sự trợ giúp từ bạn bè, quý nhân. Nhờ đó, họ sớm vượt qua khó khăn, một đường thẳng tiến, thành công đã nhìn thấy trước mắt, việc kiếm tiền cũng không còn quá áp lực.

10 ngày đầu tháng 4 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Ngọ sẽ như hổ thêm cánh với nhiều sự trợ giúp từ bạn bè, quý nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân không chỉ nhiệt tình mà đầu óc và chỉ số thông minh của họ tương đối tốt. Họ rất nghiêm túc và luôn đi đầu trong mọi việc, không bao giờ chịu tụt hậu.

Tháng 4 âm lịch, sự phát triển của họ càng phất lên nhanh chóng. Vận trình trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân rất đáng ngưỡng mộ, quý nhân ra tay đúng lúc, đúng chỗ. Cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

Tháng 4 âm lịch, sự phát triển của họ càng phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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