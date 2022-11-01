Qua mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp ôm hết tiền của thiên hạ, lật ngược vận số, thăng tiến vượt bậc, tài lộc trút xuống như mưa

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 16:05

Tử vi có nói, qua mùng 10/10 âm lịch, những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ rõ khi bước qua mùng 10/10 âm lịch, người tuổi Thìn tài lộc vượng phát, đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Người cầm tinh con Rồng được phúc tinh chiếu mệnh nên đạt được nhiều thành tích đáng nể, từng bước chinh phục những đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Đây là thời điểm rất thích hợp để những người làm kinh doanh phất lên mạnh mẽ. Họ nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các cơ hội cho bản thân. Bạn hãy nhớ rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì tiền bạc sẽ sớm về đầy ví, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Qua mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp ôm hết tiền của thiên hạ, lật ngược vận số, thăng tiến vượt bậc, tài lộc trút xuống như mưa - Ảnh 1
Tử vi chỉ rõ khi bước qua mùng 10/10 âm lịch, người tuổi Thìn tài lộc vượng phát, đón nhiều tin vui trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất có trái tim nhân hậu và lương thiện. Họ sống rất đơn giản, không thích bon chen, không thích tranh giành, xô bồ. Họ có xu hướng thích cuộc sống gia đình êm ấm. Họ là người sớm trưởng thành, rất biết nghĩ, luôn giải quyết các vấn đề khó khăn một cách chu toàn và thấu đáo nhất.

Chính suy nghĩ và thái độ sống của bạn đã truyền cảm hứng cho nhiều người. Người tuổi này hay giúp đỡ người khác nên về già sẽ nhận được nhiều phúc báo. Sau mùng 10/10 âm lịch, con giáp tuổi Tuất có nhiều tin vui gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Người chưa có công việc thì đây là thời điểm bạn sẽ nhận được công việc phù hợp với khả năng của bản thân.

Qua mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp ôm hết tiền của thiên hạ, lật ngược vận số, thăng tiến vượt bậc, tài lộc trút xuống như mưa - Ảnh 2
Sau mùng 10/10 âm lịch, con giáp tuổi Tuất có nhiều tin vui gõ cửa, gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà bản chất lương thiện, thật thà, họ cần cù chịu khó. Luôn được biết đến ở tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên. Sau mùng 10/10 âm lịch, Dậu sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ được cất nhắc vào một vị trí mới, xứng đáng với năng lực của bản thân. Sớm hay muộn, con giáp này cũng sẽ tận hưởng được những trái ngọt từ những nỗ lực của mình.

Những người tuổi Dậu đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm kiếm một môi trường làm việc mới. Có thể nói trong thời gian này, cơ hội công việc của con giáp tuổi Dậu rất nhiều. Người tuổi này cần suy nghĩ kỹ để chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình, từ đó tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Qua mùng 10/10 âm lịch: 3 con giáp ôm hết tiền của thiên hạ, lật ngược vận số, thăng tiến vượt bậc, tài lộc trút xuống như mưa - Ảnh 3
Sau mùng 10/10 âm lịch, Dậu sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán sau ngày mai, thứ 7 ngày 29/10/2022, 3 con giáp chìm đắm dưới cơn mưa tài lộc, đại phú đại quý, sự nghiệp lên hương

Dự đoán sau ngày mai, thứ 7 ngày 29/10/2022, 3 con giáp chìm đắm dưới cơn mưa tài lộc, đại phú đại quý, sự nghiệp lên hương

Tử vi cho thấy, sau ngày mai (29/10), 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày 10/10 âm lịch tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 3 giờ 50 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 8 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn