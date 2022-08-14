Qua hết hôm nay, 3 con giáp "không thành rồng cũng thành phượng", độ giàu sang đạt đến đỉnh điểm, tài lộc rải khắp nhà, thiên hạ nhìn vào ai cũng kính nể

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 11:43

Qua hết hôm nay, 3 con giáp này sẽ gặt hái bội phần may mắn, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ năng động, hóm hỉnh, nói nhiều và hòa đồng. Họ sẵn sàng làm bạn với mọi người. Đồng thời, con giáp này cũng là người biết nhìn xa trông rộng.

Con giáp này nhìn nhận mọi việc một cách chính xác, có khả năng lãnh đạo, điều hành. Người tuổi này giỏi nắm bắt cơ hội nên sẽ sớm vượt mọi khó khăn để đạt được thành tựu.

Qua hết hôm nay, người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ liên tục đột phá và thu về nhiều lợi nhuận. Tài vận của họ lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày một thăng hoa. Con giáp tuổi này gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi.

Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'không thành rồng cũng thành phượng', độ giàu sang đạt đến đỉnh điểm, tài lộc rải khắp nhà, thiên hạ nhìn vào ai cũng kính nể - Ảnh 1
Tài vận của Ngọ lên như diều gặp gió, sự nghiệp ngày một thăng hoa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người sinh năm Hổ rất cởi mở, hào phóng và nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Đó là nét tính cách khiến con giáp này đi đâu cũng được người yêu kẻ mến, gặp khó khăn sẽ được người khác dang tay giúp đỡ. Trong công việc, bạn là người cầu tiến, nghiêm túc đôi khi quá cầu toàn.

Qua hết hôm nay, vận quý nhân của con giáp này rất vượng. Bạn sẽ được cấp trên, bạn bè, người thân, thậm chí những người chỉ mới quen biết giúp đỡ, trao cơ hội để phát triển sự nghiệp. Có thể nói, tài lộc của người tuổi Hổ trong thời gian tới bắt nguồn từ những mối nhân duyên. Bạn sẽ được quý nhân chỉ bảo, giúp đỡ, để biết cách đón đầu, nắm bắt cơ hội.

Nhờ khả năng sẵn có, bạn hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình, từng bước đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ. Cứ chăm chỉ làm ăn, cố gắng hết mình, người tuổi Dần nhất định sẽ có tiền bạc đầy kho, đủ để sắm nhà, sắm xe mà không phải suy nghĩ.

Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'không thành rồng cũng thành phượng', độ giàu sang đạt đến đỉnh điểm, tài lộc rải khắp nhà, thiên hạ nhìn vào ai cũng kính nể - Ảnh 2
Qua hết hôm nay, vận quý nhân của con giáp này rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu bản chất lương thiện, hiền lành, cần cù, sống có trách nhiệm. Họ không ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu.

Người tuổi Sửu cũng là người có chí tiến thủ và có ham muốn trở thành lãnh đạo. Ở giai đoạn tiền vận, bạn gặp nhiều khó khăn, trở lực nhưng càng về sau, sự nghiệp càng xuôi thuận. Bạn có nhiều cơ hội kiếm ra tiền bạc, cuộc sống dôi dư, có của ăn, của để.

Qua hôm nay trở về sau, vận trình sự nghiệp của Sửu rất tốt đẹp. Bạn có cơ hội khẳng định mình, đồng thời được nhận thêm một số nhiệm vụ, phần việc. Thu nhập nhờ đó tăng lên nhiều so với thời gian trước. Người tuổi Sửu làm kinh doanh thì công việc kinh doanh có nhiều khởi sắc, lượng khách hàng nhiều lên trông thấy. 

Qua hết hôm nay, 3 con giáp 'không thành rồng cũng thành phượng', độ giàu sang đạt đến đỉnh điểm, tài lộc rải khắp nhà, thiên hạ nhìn vào ai cũng kính nể - Ảnh 3
Qua hôm nay trở về sau, vận trình sự nghiệp của Sửu rất tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Thần Tài báo mộng giàu sang, tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp nằm trên đống tiền, ôm túi vàng túi bạc mà ngủ, tài lộc vượng phát hơn người

Thần Tài báo mộng giàu sang, tuần mới (15/8 - 21/8), 3 con giáp nằm trên đống tiền, ôm túi vàng túi bạc mà ngủ, tài lộc vượng phát hơn người

Tuần mới là khoảng thời điểm những con giáp này gặp vận đỏ trong sự nghiệp, quý nhân theo chân, tiền bạc về đầy tài khoản.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp giàu sang con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 18 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 30 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 32 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026