Qua đêm nay (3/12), 3 con giáp may mắn đỏ như son, lộc về túi tiền về tay, trả sạch hết nợ, đổi đời siêu giàu, tạm biệt 'nhà lá', xây 'biệt thư dát vàng', tương lai ngập trong phú quý

Qua đêm nay, tuổi Thân hãy chuẩn bị tinh thần tìm được cơ hội tốt để đổi đời. Tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Trời sinh tuổi Thân hiền lành, siêng năng, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Thân tuy không có xuất thân giàu có nhưng họ có khả năng tự tạo sự phú quý cho riêng mình.

Dần biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Con giáp này luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Dần trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín.

Được Quý nhân phù trợ, vào thời điểm này, tài khí của người tuổi Thân khởi vượng, thúc đẩy tiền bạc đổ vào túi ầm ầm. Nhân lúc vận may đang lên, con giáp hãy nỗ lực thật nhiều để kiếm thêm nhiều tiền nữa, đảm bảo cho tương lai của mình sau này.

Tử vi cho biết, qua đêm nay, tuổi Dần hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Trước mắt cuộc sống khó khăn sẽ được giải quyết, sau đó tuổi Dần cũng sẽ được quý nhân chiếu cố, được tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập.

Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Dần làm gì cũng may mắn hanh thông. Tiền ùn ùn chui vào túi, cơ hội thăng chức tăng lương tìm đến tận cửa, càng về cuối tháng càng thêm phúc thêm phần là lá số trời an bài cho Dần.

Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên Dần làm gì cũng may mắn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão có cá tính thẳng thắn, trung thực, luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số người tuổi Mão gặp nhiều khó khăn vào giai đoạn tiền vận nhưng rồi họ vẫn được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định.

Trong thời điểm này, con giáp giàu có này sẽ đạp trúng hũ vàng, đời sang trang mới. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tự làm đại gia chính là những gì Mão nắm chắc trong tay. Trong lúc này bản mệnh tiền bạc rủng rỉnh trong tay, dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương thì cũng đều không lo thiếu thốn tiền bạc.

Cơ may phát tài gõ cửa, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên Mão sẽ gặp được khá nhiều may mắn trong công việc. Thần tài mỉm cười, con giáp giàu sang này sẽ gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây. Cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Mão xứng đáng nhận được.

Thần tài mỉm cười, con giáp giàu sang này sẽ gặp hung hóa cát, tiền của bủa vây, cứ thế mà phát tài, đời lên hương ngoạn mục là những gì Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.