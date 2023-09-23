Qua đêm nay (23/9/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, tiền về như thác lũ, vận khí sáng bừng bừng, cuộc sống lên hương, tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 16:28

Tử vi có nói, qua đêm nay (23/9/2023), 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được Ngọc Hoàng chiếu cố tiền bạc thi nhau kéo về đầy ví.

Tuổi Tí

Theo tử vi học, qua đêm nay (23/9/2023), những con giáp tuổi Tí sẽ nhận được nhiều niềm vui, tài lộc dồi dào, công việc và cuộc sống thuận lợi viên mãn. Con giáp thích kiếm tiền nhiều và vô cùng chăm chỉ trong việc kiếm tiền.

Người tuổi Tí sẽ gặp nhiều may mắn về tiền bạc, tình duyên đỏ thắm như son, tài lộc kéo vào túi nhiều như bốc thăm trúng thưởng. Từ thời gian này, họ sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn nữa với những khoản tiền thưởng không nhỏ. 

Qua đêm nay (23/9/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, tiền về như thác lũ, vận khí sáng bừng bừng, cuộc sống lên hương, tình duyên rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Qua đêm nay (23/9/2023), tài vận của người tuổi Dần sẽ có những bước tiến vô cùng quan trọng vô cùng đáng ngưỡng mộ. Đối với những người làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Với người làm chủ đây là cơ hội có thêm những nguồn thu mới từ những hợp đồng tiền tỷ.

Người tuổi Dần nên cố gắng phát huy hết năng lực của mình trong khoảng thời gian này. Dù tuổi Dần không chủ động đi tìm kiếm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến, cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc.

Qua đêm nay (23/9/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, tiền về như thác lũ, vận khí sáng bừng bừng, cuộc sống lên hương, tình duyên rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi dự đoán, qua đêm nay (23/9/2023), người Tuổi Hợi sẽ có cơ hội phát tài thu về tiền tỷ trong tay mình. Đây chính là giai đoạn hưng thịnh và thuận lợi nhất của người tuổi Hợi, giúp cho họ có cuộc sống viên mãn trong thời gian này.

Về đời sống tình cảm, người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống tình duyên vô cùng thăng hoa không thiếu thốn bất kỳ điều gì. Tuổi Hợi đã có gia đình trong nhà có thêm con cái, những người chưa lập gia đình sẽ có cơ hội tìm thấy một nửa của mình.

Qua đêm nay (23/9/2023), 3 con giáp rước tài đón lộc, tiền về như thác lũ, vận khí sáng bừng bừng, cuộc sống lên hương, tình duyên rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 5h sáng mai (thứ Ba 12/9/2023), vận trình của 3 con giáp này SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Đúng 5h sáng mai (thứ Ba 12/9/2023), vận trình của 3 con giáp này SÁNG CHÓI như sao trời, thu tài hái lộc không ngớt tay, tiền đổ về tới tấp

Những con giáp này được dự đoán sẽ có bước tiến lớn trong sự nghiệp lẫn tài chính khi bước sang 5h sáng mai (thứ Ba 12/9/2023).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi qua đêm nay tử vi ngày 23/9/2023 tử vi cuối tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 18 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 48 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 48 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi