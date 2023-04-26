Qua 3 giờ rạng sáng ngày 27 tháng 4: Top 3 con giáp 'QUA CƠN BĨ CỰC' chuyển mệnh thần tốc, được Thần Phật che chở qua khỏi 'TAI ƯƠNG', số tài khoản tăng 'VÙN VUT'

Tử vi 27/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thuận lợi có được tình cảm từ nhiều người thân thương.

Tình duyên: Tình duyên đang mặn nồng, đón nhận nhiều điều mới cho cả hai, có nhiều thời gian bên nhau.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay đặc biệt quan tâm đến chính sách của công ty, hạn chế hết mức tối đa những vi phạm không đáng có.

Tài lộc: Tiền tài may mắn có người hỗ trợ, được gia đình yêu thương phụ trợ khi khó khăn.

Sức khỏe: Viêm xoang nên kiêng kị các món ăn không cần thiết.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có thể dang rộng đôi cánh và bay cao. Họ làm việc chăm chỉ, tràn đầu nhiệt tình và tin tưởng đối với cuộc sống.

Sự nhiệt tình và nhẫn nại trong công việc của họ dường như vô tận. Sau 3 giờ sáng ngày 27/4, con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển hơn nữa, hoàn thành mục tiêu công việc rất xuất sắc, không để lại điều gì hối tiếc.

Trong 27/4 người tuổi Dậu sẽ tự tin hơn bước lên đỉnh cao sự nghiệp, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tài vận hanh thông.

Con giáp tuổi Dậu sẽ tràn đầy dũng khí để chào đón một cuộc sống mới. Không cần phải nói, cuộc sống của họ sẽ được cải thiện tốt hơn và sau 27/4 tới hẳn là khoảng thời gian đáng để mong đợi đối với con giáp này.

Tuổi Dần

Sau 3 giờ sáng 27/4, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra trôi chảy, êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Sau 3 giờ rạng sáng 27/4, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra trôi chảy, êm đẹp. Đây chính là thời điểm “thuận buồm xuôi gió” để người tuổi này thực hiện các kế hoạch đã đề ra trước đó. Sự nỗ lực và công sức bỏ ra trong thời gian qua giúp cho bản mệnh đạt được thành tựu nhất định.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Công việc thuận lợi giúp cho con giáp này nguồn lợi nhuận dồi dào, đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ có được khoản thu nhập rủng rỉnh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận nhiều tin vui. Quý Nhân phù trợ giúp cho đôi lứa yêu nhau luôn nhận được sự nồng nàn, thắm sắc. Giờ đây, mọi hiểu lầm trước đó dần được hóa giải và nhường chỗ cho những yêu thương.

***Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.