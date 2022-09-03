Qua 00h00p đêm nay (4/9), bước qua ngày mới với nhiều tin vui, kể từ giờ phút này 3 con giáp được Chính Tài mang tới tài lộc, giàu bất thình lình, song hỷ lâm môn, túi lúc nào cũng chật tiền nặng trĩu

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 19:45

Tử vi ngày mới 4/9 dự báo có 3 con giáp vận trình tài lộc hanh thông phơi phới, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới 4/9 dự báo tuổi Sửu may mắn có Thiên Tài ở bên trợ mệnh nên vận trình tài lộc hanh thông phơi phới, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Những khoản tiền bất ngờ này có thể đến từ khoản lương thưởng của nghề tay trái, cũng có thể là tiền trúng thưởng, trúng số do may mắn mà ra.

Tuy số tiền có được không quá nhiều nhưng bản mệnh cũng nên có suy tính kỹ càng để sử dụng chúng một cách hợp lý nhất. Hãy chỉ nên chi tiêu cho thứ cần thiết, đừng mua sắm tràn lan đó bạn nhé.

Qua 00h00p đêm nay (4/9), bước qua ngày mới với nhiều tin vui, kể từ giờ phút này 3 con giáp được Chính Tài mang tới tài lộc, giàu bất thình lình, song hỷ lâm môn, túi lúc nào cũng chật tiền nặng trĩu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi chuẩn bị tinh thần để đón trọn niềm vui tài lộc trong ngày mai. Bạn biết được đâu là lúc mình nên nắm bắt lấy cơ hội, đâu là lúc nên dừng lại kịp thời trước thua lỗ.

Nhờ vậy, bạn không chỉ tăng được khoản tiền vốn có mà còn giảm bớt được rất nhiều nguy cơ mất tiền không đáng.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày mai. Đối phương có thể giúp bạn xác định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời giải quyết rắc rối ở hiện tại.

Hãy nhân cơ hội này để học hỏi những điều hay từ người ấy, khiến con đường phát triển của mình càng thêm rộng mở.

Qua 00h00p đêm nay (4/9), bước qua ngày mới với nhiều tin vui, kể từ giờ phút này 3 con giáp được Chính Tài mang tới tài lộc, giàu bất thình lình, song hỷ lâm môn, túi lúc nào cũng chật tiền nặng trĩu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hoạt bát, vui vẻ và luôn lạc quan. Người tuổi này luôn giữ tâm thái tự tin vào dường như không bao giờ phiền muộn. Con giáp này thích mang đến niềm vui cho những người xung quanh bằng những câu nói đùa, những lời động viên hài hước.

Tử vi ngày mới 4/9 dự báo người tuổi Thân có tài lộc chạm nóc nên công việc ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Được quý nhân soi đường, chỉ lối, con giáp này có thêm công việc mới hoặc chí ít cũng là một công việc thời vụ hái ra tài lộc.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Thân ngày càng nhận được sự yêu quý, tôn trọng của nửa kia. Chuyện tình cảm ngọt ngào cũng tạo động lực lớn lao để người tuổi này thành công trong công việc.

Qua 00h00p đêm nay (4/9), bước qua ngày mới với nhiều tin vui, kể từ giờ phút này 3 con giáp được Chính Tài mang tới tài lộc, giàu bất thình lình, song hỷ lâm môn, túi lúc nào cũng chật tiền nặng trĩu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp 'kiếm tiền siêu khủng' trong 7 ngày sắp tới (4/9 - 10/9), Thần tài chiếu mệnh cho vận tài lộc bùng nổ, cuộc sống giàu có bất ngờ, tiền tiêu hoài không hết

3 con giáp 'kiếm tiền siêu khủng' trong 7 ngày sắp tới (4/9 - 10/9), Thần tài chiếu mệnh cho vận tài lộc bùng nổ, cuộc sống giàu có bất ngờ, tiền tiêu hoài không hết

Tử vi dự đoán trong 7 ngày sắp tới đây (4/0 -10/9), 3 con giáp giành được sự ưu ái của Thần tài và được ban phước, dự đoán sẽ phát tài rực rỡ, sự nghiệp hanh thông khiến ai cũng ganh tị.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục