Qua 00h00p đêm nay (4/9), bước qua ngày mới với nhiều tin vui, kể từ giờ phút này 3 con giáp được Chính Tài mang tới tài lộc, giàu bất thình lình, song hỷ lâm môn, túi lúc nào cũng chật tiền nặng trĩu

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới 4/9 dự báo tuổi Sửu may mắn có Thiên Tài ở bên trợ mệnh nên vận trình tài lộc hanh thông phơi phới, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Những khoản tiền bất ngờ này có thể đến từ khoản lương thưởng của nghề tay trái, cũng có thể là tiền trúng thưởng, trúng số do may mắn mà ra.

Tuy số tiền có được không quá nhiều nhưng bản mệnh cũng nên có suy tính kỹ càng để sử dụng chúng một cách hợp lý nhất. Hãy chỉ nên chi tiêu cho thứ cần thiết, đừng mua sắm tràn lan đó bạn nhé.