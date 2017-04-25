Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này có số mệnh vượng phu, vợ chồng thuận hòa hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 25/04/2017 14:07

Tháng sinh âm lịch ảnh hưởng lớn đến tính cách và cuộc đời của người phụ nữ, trong đó có liên quan đến tướng mệnh vượng phu.

Người xưa thường quan niệm rằng, phụ nữ có mệnh vượng phu sẽ có được cuộc đời an nhàn, sung sướng, vợ chồng luôn gắn bó keo sơn, hạnh phúc. Phụ nữ có tháng sinh âm lịch dưới đây sẽ có được một cuộc sống hôn nhân cực kỳ may mắn.

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này có số mệnh vượng phu, vợ chồng thuận hòa hạnh phúc - Ảnh 1
Những phụ nữ có tháng sinh âm lịch dưới đây sẽ có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 2

Phụ nữ sinh vào tháng 2 thường sở hữu vẻ bề ngoài dịu dàng, duyên dáng. Họ là những người có trái tim nhân hậu, giàu tình yêu thương. Họ sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ khó khăn với người khác. Khi lập gia đình, những phụ nữ sinh tháng này rất khéo chăm sóc chồng con, gia đình luôn vui vẻ.  Đặc biệt những cô gái sinh vào ngày 5, 26 và 18. Họ có tính cách độc lập, mạnh mẽ luôn là chổ dựa tinh thần vững chắc cho chồng.

Tháng 4

Chăm chỉ, siêng năng, thật thà là những đức tính nổi bật của những phụ nữ sinh vào tháng 4 âm lịch. Những cô nàng này rất cần cù, chịu khó và sống có nghị lực. Trong cuộc sống hôn nhân, họ luôn kiên trì nhẫn nại ở bên chồng những lúc gặp khó khăn, gian khổ. Họ tuyệt đối chung thủy và một lòng với gia đình.

Nhờ sự nổ lực và “đồng lòng đồng sức” của vợ chồng mà họ có được cuộc sống giàu sang, no ấm.

Tháng 8

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này có số mệnh vượng phu, vợ chồng thuận hòa hạnh phúc - Ảnh 2
Phụ nữ sinh tháng này là người rất biết chi tiêu, tiết kiệm cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh tháng 8 sẽ đem lại rất nhiều may mắn và tiền tài cho gia đình. Họ có phúc phận được sống an nhàn, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong nhà. Phụ nữ sinh tháng này rất biết cách chi tiêu và tiết kiệm tiền - đây là phẩm chất đáng quý được mọi người trong gia đình yêu mến. Đặc biệt, họ rất khéo chăm sóc và giáo dục con, con cái hiếu thảo, dễ thành đạt. Về già, phụ nữ sinh tháng này sẽ được hưởng nhiều phúc lộc từ con cháu.

Tháng 9 

Họ là những người có khiếu kinh doanh, nhanh nhẹn và tháo vát. Trong hôn nhân,  phụ nữ sinh tháng này luôn sống vui vẻ, lạc quan tạo được niềm tin vững chắc đối với chồng. Nhờ sự thông minh và hiểu biết sâu rộng mà họ rất giỏi kiếm tiền, đời sống gia đình rất khá giả. Vợ chồng luôn thuận hòa, gắn bó, họ luôn được chồng nể trọng và “toàn tâm toàn ý” yêu thương.

Tháng 11

Những cô nàng sinh vào tháng 11 âm lịch thường có số mệnh vượng phu, họ có tấm lòng bao dung và vị tha. Trong đời sống vợ chồng, họ biết khéo léo nhường nhịn và rất biết tôn trọng chồng. Không chỉ là cánh tay đắc lực hỗ trợ chồng làm nên sự nghiệp vẻ vang, phụ nữ sinh tháng 11 còn là con dâu thảo, biết ứng xử khôn ngoan. Nhờ vậy mà các cô nàng này luôn được chồng và gia đình nhà chồng yêu thương hết mực; cuộc sống gia đình luôn thịnh vượng, con cái thành đạt, ngoan hiền.

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