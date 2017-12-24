Đàn ông đã bội bạc, dù có hối lỗi ra sao, những cô nàng sau cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ!
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Bảo Bình (20/1 – 18/2)
Phụ nữ cung Bảo Bình một khi yêu là như rút hết lòng dạ ra cho người xem. Chỉ cần là vì người họ yêu, họ luôn có thể làm mọi thứ để người kia vui vẻ, hạnh phúc. Họ không đắn đo thiệt hơn, sống rất thoải mái cởi mở, càng không để ý thị phi. Dù có yêu thương mãnh liệt như thế nhưng một khi bị phản bội, họ sẽ tuyệt tình đến mức không bao giờ muốn dây dưa thêm. Và đối phương có hối lỗi cỡ nào cũng đừng mong một lần họ ngoảnh đầu lại.
Sư Tử (23/7 – 22/8)
Phụ nữ cung Sư Tử mạnh mẽ và rất dẻo dai. Dù cuộc đời có trải qua vất vả hay gặp đổ vỡ trong tình cảm thế nào, họ cũng không bao giờ khuất phục, chỉ càng bản lĩnh và dữ dội hơn. Khi đã yêu, họ yêu hết mình, chỉ thủy chung đến cùng. Nhưng khi phải nhận lại bội bạc, họ sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự trọng của mình bị chà đạp. Chính vì vậy, họ không bao giờ tha thứ cho đối phương
Xử Nữ ( 23/8 – 22/9)
Phụ nữ Xử Nữ là người có nguyên tắc, cầu toàn. Dù là với việc gì, họ cũng muốn hoàn hảo nhất có thể. Nhất là về phương diện tình cảm. Một khi đã yêu, họ sẽ hết lòng vì người yêu. Nhưng khi bị phản bội, họ đủ sức vứt bỏ tất cả mà ra đi. Họ sẽ không để một vết tích nào còn tồn đọng trong cuộc sống của mình, dù là tuyệt tình ra sao. Phụ nữ cung này không bao giờ chịu tha thứ cho hành động phản bội của đối phương.
Bọ Cạp (23/10 – 21/11)
Phụ nữ Bọ Cạp nổi tiếng nhớ dai, thù sâu nên không thể không nằm trong danh sách phụ nữ tuyệt tình khi bị phản bội. Họ cũng là dạng phụ nữ chung tình nhất, luôn cố gắng hết mình vun đắp tình yêu. Nhưng một khi đối phương đập đổ hết công sức của họ, người thương rồi cũng thành kẻ thù với họ. Bị phản bội, họ sẽ không bao giờ tha thứ, ngược lại là tìm cách trả thù cho bằng được. Ngay cả khi đối phương có van nài khóc lóc, họ cũng không chút nể tình.
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