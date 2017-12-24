Phụ nữ sinh tháng này mệnh danh TUYỆT TÌNH, cầm lên được, buông xuống được, bị phản bội là bỏ cái một!

Tâm linh - Tử vi 24/12/2017 06:30

Đàn ông đã bội bạc, dù có hối lỗi ra sao, những cô nàng sau cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ!

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Phụ nữ cung Bảo Bình một khi yêu là như rút hết lòng dạ ra cho người xem. Chỉ cần là vì người họ yêu, họ luôn có thể làm mọi thứ để người kia vui vẻ, hạnh phúc. Họ không đắn đo thiệt hơn, sống rất thoải mái cởi mở, càng không để ý thị phi. Dù có yêu thương mãnh liệt như thế nhưng một khi bị phản bội, họ sẽ tuyệt tình đến mức không bao giờ muốn dây dưa thêm. Và đối phương có hối lỗi cỡ nào cũng đừng mong một lần họ ngoảnh đầu lại.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Phụ nữ cung Sư Tử mạnh mẽ và rất dẻo dai. Dù cuộc đời có trải qua vất vả hay gặp đổ vỡ trong tình cảm thế nào, họ cũng không bao giờ khuất phục, chỉ càng bản lĩnh và dữ dội hơn. Khi đã yêu, họ yêu hết mình, chỉ thủy chung đến cùng. Nhưng khi phải nhận lại bội bạc, họ sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự trọng của mình bị chà đạp. Chính vì vậy, họ không bao giờ tha thứ cho đối phương

Phụ nữ sinh tháng này mệnh danh TUYỆT TÌNH, cầm lên được, buông xuống được, bị phản bội là bỏ cái một! - Ảnh 1
Phụ nữ cung Sư Tử mạnh mẽ và rất dẻo dai - Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ ( 23/8 – 22/9)

Phụ nữ Xử Nữ là người có nguyên tắc, cầu toàn. Dù là với việc gì, họ cũng muốn hoàn hảo nhất có thể. Nhất là về phương diện tình cảm. Một khi đã yêu, họ sẽ hết lòng vì người yêu. Nhưng khi bị phản bội, họ đủ sức vứt bỏ tất cả mà ra đi. Họ sẽ không để một vết tích nào còn tồn đọng trong cuộc sống của mình, dù là tuyệt tình ra sao. Phụ nữ cung này không bao giờ chịu tha thứ cho hành động phản bội của đối phương.

Phụ nữ sinh tháng này mệnh danh TUYỆT TÌNH, cầm lên được, buông xuống được, bị phản bội là bỏ cái một! - Ảnh 2
Phụ nữ cung này không bao giờ chịu tha thứ cho hành động phản bội của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Phụ nữ Bọ Cạp nổi tiếng nhớ dai, thù sâu nên không thể không nằm trong danh sách phụ nữ tuyệt tình khi bị phản bội. Họ cũng là dạng phụ nữ chung tình nhất, luôn cố gắng hết mình vun đắp tình yêu. Nhưng một khi đối phương đập đổ hết công sức của họ, người thương rồi cũng thành kẻ thù với họ. Bị phản bội, họ sẽ không bao giờ tha thứ, ngược lại là tìm cách trả thù cho bằng được. Ngay cả khi đối phương có van nài khóc lóc, họ cũng không chút nể tình.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Mậu Tuất 2018: 3 con giáp ngập ngụa trong TIN VUI,  MAY MẮN lũ lượt kéo đến

Mậu Tuất 2018: 3 con giáp ngập ngụa trong TIN VUI,  MAY MẮN lũ lượt kéo đến

Đây là 3 con giáp gặp nhiều niềm vui và may mắn nhất trong năm 2018

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tuyệt tình cung hoàng đạo 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 36 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 36 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 36 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két