Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Phụ nữ cung Bảo Bình một khi yêu là như rút hết lòng dạ ra cho người xem. Chỉ cần là vì người họ yêu, họ luôn có thể làm mọi thứ để người kia vui vẻ, hạnh phúc. Họ không đắn đo thiệt hơn, sống rất thoải mái cởi mở, càng không để ý thị phi. Dù có yêu thương mãnh liệt như thế nhưng một khi bị phản bội, họ sẽ tuyệt tình đến mức không bao giờ muốn dây dưa thêm. Và đối phương có hối lỗi cỡ nào cũng đừng mong một lần họ ngoảnh đầu lại.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Phụ nữ cung Sư Tử mạnh mẽ và rất dẻo dai. Dù cuộc đời có trải qua vất vả hay gặp đổ vỡ trong tình cảm thế nào, họ cũng không bao giờ khuất phục, chỉ càng bản lĩnh và dữ dội hơn. Khi đã yêu, họ yêu hết mình, chỉ thủy chung đến cùng. Nhưng khi phải nhận lại bội bạc, họ sẽ cảm thấy kiêu hãnh và tự trọng của mình bị chà đạp. Chính vì vậy, họ không bao giờ tha thứ cho đối phương