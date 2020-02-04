Phong thủy 2020: Cây hợp tuổi Hợi để phát tài, phát lộc

Vậy tại sao con heo lại nằm ở vị trí cuối cùng? Để giải thích cho điều này, dân gian hay đùa rằng là do nó đói và lười. Vì đói nên heo la cà tìm thức ăn, ăn no thì lại buồn ngủ nên heo đã chợp mắt. Đến khi tỉnh dậy heo mới bắt đầu chạy, nên mới là con vật về đích cuối cùng trong cuộc đua.

Thập Nhị Địa Chi (12 con giáp) quy định Hợi (Trư), mà con vật đại diện là con heo, nằm ở vị trí cuối cùng. Trong những câu chuyện kể lại về 12 con giáp, người ta vẫn lưu truyền rằng sự sắp xếp thứ tự giữa các con vật là thứ tự về đích của chúng trong một cuộc đua do Ngọc Hoàng tổ chức.

Những người tuổi Hợi có tính cách nổi bật là luôn vui vẻ, thoải mái và luôn có năng lượng tích cực nên rất dễ kết bạn, được mọi người yêu mến, đi đến đâu mang niềm vui đến đó. Phần lớn những người tuổi Hợi thích một cuộc sống an nhàn, yên bình, chuộng những điều quen thuộc thân thiết và sống vì tình cảm. Trong công việc, tuổi này khá kiên nhẫn, họ làm việc với một tinh thần vui vẻ, không biết mệt mỏi, không ngại khó ngại khổ.

Câu chuyện mà dân gian lưu truyền đã phần nào thể hiện đặc điểm cũng như cuộc sống của những người thuộc tuổi này. Mọi người tin rằng những ai tuổi Hợi đều được ăn no mặc ấm, sống an nhàn sung sướng cả đời. Một số tác phẩm nghệ thuật dân gian cũng sử dụng hình ảnh này để thể hiện sự sung túc, đầy đủ. Ví dụ như những bức tranh Đông Hồ về đàn lợn thể hiện ước nguyện về một cuộc sống no đủ, sung túc. Chính vì thế mà khá nhiều bà mẹ rất thích sinh con vào năm Hợi.

Nhiều người cho rằng tuổi Hợi lười biếng, chỉ biết ăn và ngủ, thế nhưng đó không hoàn toàn là lời mô tả đúng. Bản chất những người cầm tinh con heo đều nhẫn nại, chịu khó dẫu hơi chậm chạp, về đích sau người khác nhưng vẫn có thể tận hưởng được hạnh phúc. Đồng thời, họ rất dễ tổn thương nên bạn đừng nghĩ có thể đối xử thế nào cũng được. Bề ngoài luôn tươi cười nhưng nội tâm lại nhạy cảm, sâu sắc.

2. Những cây hợp tuổi Hợi tốt cho phong thủy

2.1. Tuổi Hợi trồng cây gì?

Thật ra không có cuộc đời của ai là an nhàn, kể cả người tuổi Hợi. Mỗi người đều có những bận rộn, lo toan riêng. Người tuổi Hợi có thể đôi khi tiêu xài hoang phí, không biết cách tiết kiệm và chậm chạp nhưng họ cũng phải cố gắng rất nhiều cho cuộc sống của mình. Để xua tan mệt mỏi, giúp cho tinh thần thư thái, sáng suốt với những quyết định tài chính thì những người tuổi Hợi nên để bên mình những loại cây hợp tuổi. Cây phong thủy cho tuổi Hợi đầu tiên phải kể đến là Nhất Mạt Hương.

Cây Nhất Mạt Hương là sự lựa chọn không thể bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Cây này đặc biệt có mùi thơm dịu nhẹ thức tỉnh con người, giúp đầu óc thư giãn và thoải mái. Lá cây có màu xanh lục, hình tròn nhỏ giống đồng tiền xu mang ý nghĩa tài vận thăng tiến và cuộc sống giàu có hơn.

Nhìn thoáng qua cây Nhất Mạt Hương có vẻ giống cây Húng Chanh, tuy nhiên hai loại cây này lại khác nhau rất nhiều. Người ta còn gọi Nhất Mạt Hương là Sen Đá Lá Thơm bởi lá của cây hơi dày, trữ nước. Ngoài ra, hình dạng lá là hình tròn, khác với lá Húng Chanh hơi bầu dục và không có lớp lông mỏng. Cây có hoa màu trắng li ti rất đẹp. Tuổi hợi nên trồng cây nhất mạt hương mang ý nghĩa tài vận thăng tiến.

2.2. Cây phong thủy hợp từng mệnh tuổi Hợi

2.2.1. Tuổi Hợi Mệnh Kim (sinh năm 1971)

– Tuổi Hợi mệnh Kim hợp cây trồng màu trắng, ánh kim, xám hoặc nâu, vàng. Chỉ cần cây có thân, lá hay hoa thuộc những màu này đều được. Ví dụ cây Trúc Nhật Vàng chậu trắng.

Chậu cây Trúc Nhật Vàng nhỏ nhắn - Ảnh minh họa: Internet

– Không nên: trồng cây có màu đỏ, hồng, cam tím (hành Hỏa tương khắc) dễ hủy hoại hòa khí, công việc làm ăn thất bại, sức khỏe trì trệ. Màu xanh nước biển thuộc hành Thủy cũng khá kỵ với mệnh Kim nên tuổi này cần tránh.

Một số gợi ý cây phong thủy cho tuổi Hợi mệnh Kim: cây Bạch Mã Hoàng Tử, cây Dây Nhện, cây Ngọc Ngân, cây Lan Ý, cây Huy Hoàng, cây Vạn Niên Thanh, cây Trúc Nhật Vàng, cây Sen Đá Nâu,…

2.2.2. Tuổi Hợi mệnh Mộc (sinh năm 1959)

– Các bạn tuổi này nên trang trí những cây có màu xanh lá (màu hợp) hoặc xanh dương, đen (hành Thủy tương sinh). Bên cạnh đó cũng có thể trồng cây thủy sinh để mang lại may mắn, thuận lợi và bình an. Ví dụ cây Cau Tiểu Trâm màu lá xanh mướt rất hợp với người mệnh Mộc

Cau Tiểu Trâm là loại cây đem lại tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

– Không nên chọn cây có lá, hoa, thân màu trắng, xám thuộc hành Kim (tương khắc) hoặc dùng kim loại làm búa, rìu, cưa chặt phá cây cối sẽ ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của gia đình.

2.2.3. Cây hợp tuổi Hợi 1983 mệnh Thủy

– Nên trồng những cây màu xanh thẫm, xanh dương, đen. Những cây màu này mang lại điều may mắn và thịnh vượng cho người trồng. Ngoài ra, cây có màu trắng hoặc ghi thuộc hành Thủy cũng khá tốt, dễ mang đến tài lộc cho những người sinh tuổi này. Ví dụ những cây trồng thủy sinh và có lá màu xanh dương như cây Ngân Hậu.

Cây Ngân Hậu có thể để trong nhà, văn phòng - Ảnh minh họa: Internet

– Không nên chọn cây liên quan đến hành Thổ có màu nâu, vàng vì dễ gây mâu thuẫn, khắc khẩu trong gia đình, kìm hãm sự phát triển của bản thân cũng giống như Thổ khắc Thủy gây nên ao tù, nước đọng.

Gợi ý: cây Lan Ý, cây Ngọc Ngân, cây Dây Nhện, cây Lộc Nhung, cây Sung, cây Huy Hoàng, cây Ngân Hậu, cây Vạn Niên Thanh,…

2.2.4. Tuổi Hợi Mệnh Hỏa (sinh năm 1935, 1995)

– Nên chọn cây cảnh có hoa và lá màu xanh lá cây (màu tương sinh) hoặc đỏ, cam, hồng, tím (màu tương hợp). Trồng những cây này trong nhà sẽ giúp gia chủ làm ăn phát đạt, con đường sự nghiệp ngày càng thăng tiến.

– Không nên chọn cây trồng có màu xanh dương, đen, nâu (hành Thủy tương khắc) dễ khiến thất thoát tiền bạc, gia chủ không may mắn.

Gợi ý: những cây có màu xanh thuộc hành Mộc như cây Kim Ngân, cây Kim Tiền, cây Bạch Mã Hoàng Tử, cây Nhất Mạt Hương, cây Cọ Nhật, cây Trúc Nhật, cây Trúc cảnh, …

Một số cây có màu thuộc hành Hỏa như: cây Phát Lộc Hoa, cây Phú Quý, cây Vạn Lộc, cây Đuôi Công Tím, cây Hồng Môn, cây Lan Quân Tử, cây Hoa Trạng Nguyên, …

2.2.5. Tuổi Hợi mệnh Thổ (sinh năm 1947, 2007)

– Cây phong thủy cho tuổi Hợi mệnh Thổ có màu vàng, ghi hoặc nâu (màu hợp) hoặc cam, đỏ, hồng (hành Hỏa tương sinh) sẽ mang lại nhiều tài lộc cũng như may mắn.

– Không nên: chọn cây cảnh có màu xanh mướt toàn bộ cây từ thân đến lá (hành Mộc tương khắc) khiến tiền tài tiêu tán, gia đình nghèo đói khổ sở.

Gợi ý: cây Lưỡi Hổ, cây Trúc Nhật Vàng, cây Lan Hồ Điệp, cây Vạn Niên Thanh Vàng, Sen Đá Nâu, hoa Đồng Tiền, cây Hoa Giấy đỏ, cây Hoa Trạng Nguyên, cây Vạn Lộc, cây Phú Quý, …

3. Top 4 loại cây hợp tuổi Hợi

Trước hết không thể không kể đến cây Lưỡi Hổ. Đây là một loại cây có phong thủy rất tốt, có thể trồng xung quanh nhà, đặt trong phòng khách, bàn làm việc…. Vừa có thể thanh lọc không khí rất tốt, giảm căng thẳng công việc, nó còn đem lại nhiều may mắn, phát tài, phát lộc bất ngờ. bài trừ ám khí.

Lưỡi Hổ cũng là một loại cây dễ chăm sóc, có nhiều kích thước để lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo, cây Nhất Mạt Hương còn gọi là sen đá lá thơm, có mùi khá dễ chịu, đem lại sự an bình, nhiều điều may mắn. Có thể đặt mọi nơi trong nhà có thể giúp tránh những mất mát tài chính, nắm bắt được cơ hội công danh sự nghiệp.

Loại cây tiếp theo là cây Kim Tiền (kim phát tài), quá phổ biến và cực kỳ tốt cho phong thủy là loài cây hợp tuổi Hợi nên có trong nhà. Đem lại nhiều đường tài lộc, tài vận cho gia chủ, may mắn và tiền bạc bất ngờ khi đầu tư sinh lợi. Nắm bắt cơ hội tốt hơn.

Và cây Lan Quân Tử là loài hoa vương giả, biểu tượng cho thịnh vượng và tài khí tốt lành, giúp phú quý bền lâu, hút tài lộc vào nhà, vượng khí tăng tiến.

Trên đây là gợi ý chọn cây hợp tuổi Hợi để quý độc giả có thể cân nhắc lựa chọn. Cuối cùng, tuy chúng ta biết rằng người tuổi Hợi đa phần có cuộc sống an nhàn nhưng nếu không chăm chỉ và cố gắng học tập, làm việc và phấn đấu tích lũy thì việc trồng cây hay bất cứ điều gì tương tự cũng sẽ không đem lại kết quả như ý được.