Phong thủy 2020: Cây hợp tuổi Hợi để phát tài, phát lộc

Vậy tại sao con heo lại nằm ở vị trí cuối cùng? Để giải thích cho điều này, dân gian hay đùa rằng là do nó đói và lười. Vì đói nên heo la cà tìm thức ăn, ăn no thì lại buồn ngủ nên heo đã chợp mắt. Đến khi tỉnh dậy heo mới bắt đầu chạy, nên mới là con vật về đích cuối cùng trong cuộc đua.

Thập Nhị Địa Chi (12 con giáp) quy định Hợi (Trư), mà con vật đại diện là con heo, nằm ở vị trí cuối cùng. Trong những câu chuyện kể lại về 12 con giáp, người ta vẫn lưu truyền rằng sự sắp xếp thứ tự giữa các con vật là thứ tự về đích của chúng trong một cuộc đua do Ngọc Hoàng tổ chức.

Tuổi Hợi tượng trưng cho cuộc sống an nhàn, đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện mà dân gian lưu truyền đã phần nào thể hiện đặc điểm cũng như cuộc sống của những người thuộc tuổi này. Mọi người tin rằng những ai tuổi Hợi đều được ăn no mặc ấm, sống an nhàn sung sướng cả đời. Một số tác phẩm nghệ thuật dân gian cũng sử dụng hình ảnh này để thể hiện sự sung túc, đầy đủ. Ví dụ như những bức tranh Đông Hồ về đàn lợn thể hiện ước nguyện về một cuộc sống no đủ, sung túc. Chính vì thế mà khá nhiều bà mẹ rất thích sinh con vào năm Hợi.

Những người tuổi Hợi có tính cách nổi bật là luôn vui vẻ, thoải mái và luôn có năng lượng tích cực nên rất dễ kết bạn, được mọi người yêu mến, đi đến đâu mang niềm vui đến đó. Phần lớn những người tuổi Hợi thích một cuộc sống an nhàn, yên bình, chuộng những điều quen thuộc thân thiết và sống vì tình cảm. Trong công việc, tuổi này khá kiên nhẫn, họ làm việc với một tinh thần vui vẻ, không biết mệt mỏi, không ngại khó ngại khổ.