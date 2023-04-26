Phật Bà ban phước, đúng 3 ngày nữa Thần Tài gõ cửa, 3 tuổi này có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả

Túi tiền của các con giáp này trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Con giáp này đã bỏ công sức và thời gian ra để làm thêm thì nay là lúc gặt hái được thành quả.

Tuổi Ngọ Ảnh minh họa: Internet Tử vi trong năm Quý Mão 2023 là một năm rất tốt lành cho những người tuổi Ngọ với nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Nếu với những năm trước, để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra, tuổi Ngọ phải mất nhiều nỗ lực cũng như thời gian, thì trong năm nay, con đường mà họ phải đi sẽ ngắn và dễ dàng hơn.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu như tháng 4 dương là lúc tài vận của họ hơi kém, lại liên tục phải chi mà ít thu, thì trong tháng 3 Âm lịch, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng ngược lại. Tử vi học có nói, đây là lúc mà thần tài gõ cửa, tuổi Ngọ có thể kiếm bội tiền, có cuộc sống sung túc, dư dả và đây cũng sẽ là một bàn đạp, đưa tuổi Ngọ đến với những thành công liên tiếp ở các tháng về sau trong năm nay.

Tuổi Hợi Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, túi tiền của tuổi Hợi trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Con giáp này đã bỏ công sức và thời gian ra để làm thêm thì nay là lúc gặt hái được thành quả. Bản mệnh có thể tiêu xài khá thoải mái nhờ khoản tiền mà mình vừa kiếm được. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Hợi có thể đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn. Tuổi Mão Ảnh minh họa: Internet Công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến. Chính Quan xuất hiện ngay từ đầu tuần báo hiệu Mão được cát tinh tương trợ nên có thể vượt qua nhiều thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, băng băng tiến bước tới mục tiêu đã định. Nhìn chung tuần này bạn sẽ gặt hái được rất nhiều thành công đấy. Các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Cũng nhờ vậy mà đường tài lộc hanh thông hơn trước, dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán cũng đều có cơ hội trong việc kiếm tiền, nguồn thu gia tăng nhờ nhiều lĩnh vực, nhưng bạn nên có kế hoạch sử dụng tài chính một cách hợp lý hơn. Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ba con giáp ngồi mát ăn bát vàng, đúng 18h ngày mai 26/04, các con giáp tài lộc hoan hỷ, uống no lộc trời Các bản mệnh được Thần Tài chiếu cố nồng hậu nên tìm được cơ hội đổi đời. Dự báo, tuổi Sửu có thể hưởng cuộc sống sung túc, không cần phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền.

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