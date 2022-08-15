Nửa sau tháng 7 cô hồn (15/8 - 26/8), top 3 con giáp này rũ bỏ mọi xui xẻo, lộc lá đầy tràn, tài lộc tứ phương bủa vây, làm một lời mười, của ăn không hết

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 17:27

Sau đây là 3 con giáp rũ bỏ mọi xui xẻo ở nửa sau tháng cô hồn, phúc khi vô biên, công danh tấn tới

Tuổi Sửu

Nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích, hãy chủ động tiếp cận, chớ lãng phí cơ hội của mình đấy nhé. Các cặp vợ chồng hôm nay tìm được niềm vui, hạnh phúc như thuở mới yêu khi hai người cùng ngồi lại hàn huyên lại những kỷ niệm cũ từ lúc mới quen nhau.

Thiên Tài như là cứu cánh của con giáp tuổi Sửu trong lúc khó khăn, nhờ ai đó cho mượn tiền hoặc hỗ trợ cho bạn có được thu nhập đều đặn để đảm bảo cuộc sống.

Nhưng đồng thời, do tác động của Kiếp Tài, bạn cũng có đôi chút bồn chồn, sốt ruột. Bạn dễ bị phân tâm ngay cả trong những công việc quan trọng. Nếu có thể, nên dành thời gian cho gia đình, họ sẽ giúp bạn bình tâm lại.

Nửa sau tháng 7 cô hồn (15/8 - 26/8), top 3 con giáp này rũ bỏ mọi xui xẻo, lộc lá đầy tràn, tài lộc tứ phương bủa vây, làm một lời mười, của ăn không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ 

Nhờ có Tam Hội mà ngày nửa sau tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ tìm thấy cảm giác thoải mái, dễ chịu nơi gia đình, khi bạn và bạn đời gần gũi, thấu hiểu. Mọi người dễ dàng có được sự đồng thuận khi giải quyết mâu thuẫn.

Thực Thần xuất hiện cho thấy người tuổi Ngọ thời gian này tốt bụng tới mức mà người khác nghi ngờ tình cảm và sự giúp đỡ của bạn. Để giải thích thì thật khó xử, tốt hơn hết là việc gì bạn thấy tốt thứ cứ làm thôi.

 
Hỏa khí vượng cho thấy sức khỏe khiến bản mệnh phải lo lắng. Bạn nên tìm tới bác sĩ, chuyên gia tư vấn để được hỗ trợ kịp thời, nhất là khi cảm thấy không ổn. Bạn cũng nên điều chỉnh cảm xúc và tập luyện, nghỉ ngơi hợp lý nhé.

Nửa sau tháng 7 cô hồn (15/8 - 26/8), top 3 con giáp này rũ bỏ mọi xui xẻo, lộc lá đầy tràn, tài lộc tứ phương bủa vây, làm một lời mười, của ăn không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm tươi sáng. Người tuổi Tý và nửa kia đang trải qua những phút giây ngọt ngào, lãng mạn trong giai đoạn hẹn hò. Đừng quên dành nhiều sự quan tâm và tình yêu hơn cho nửa kia để vun vén hạnh phúc này.

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ muôn phần. Nhờ có quý nhân hết lòng giúp đỡ mà đường công danh của người tuổi Tý có phần rộng mở hơn trước. Cùng với tinh thần hăng hái, dám nghĩ dám làm mà mọi kế hoạch đều được xúc tiến mau lẹ.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Thần Tài mang tới cho những người này khá nhiều vận may liên quan tới chuyện tiền nong.

Nửa sau tháng 7 cô hồn (15/8 - 26/8), top 3 con giáp này rũ bỏ mọi xui xẻo, lộc lá đầy tràn, tài lộc tứ phương bủa vây, làm một lời mười, của ăn không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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