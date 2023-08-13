Nửa đầu tháng 7 âm lịch, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 18:05

Dưới đây là những con giáp giàu có không ai sánh bằng trong nửa đầu tháng 7 âm lịch, chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc quý nhân phương xa mang đến.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban cho, tha hồ ngồi không hưởng phú quý trong nửa đầu tháng 7 âm lịch. Bạn được quý nhân nâng đỡ, vận trình khá thuận lợi muốn gì được nấy. Công việc gặp một số thử thách nhưng bạn vẫn vượt qua và đạt được thành công vang dội.

Những người tuổi Mão vốn khôn ngoan, tự lập nên gặp khó khăn đến mấy cũng vượt qua được mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Bạn biết nhìn xa trông rộng nên đạt được khá nhiều thành tựu như ý. Tuổi Mão quản lý tiền bạc khá tốt nên làm bao nhiêu còn nguyên bấy nhiêu, ít khi thất thoát. Bạn mát tay trong kinh doanh nên buôn bán một vốn bốn lời, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, trong nửa đầu tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi là con giáp giàu có vượt trội không ai sánh bằng. Bạn thông minh giỏi nắm bắt nhiều cơ hội tốt nên thực hiện được khá nhiều thành tựu đáng nể khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng hơn về bạn.

Trong thời điểm này, bạn thực hiện được kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của mình mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Công việc của bạn có nhiều bước phát triển mới, ngày càng đi lên. Nhờ vào sự quyết tâm, học hỏi cao độ, bạn sẽ thành công và cải thiện được nguồn thu nhập của mình.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh có thể đánh bay tiểu nhân cản đường thăng tiến của mình trong nửa đầu tháng 7 âm lịch. Bạn được Thần Tài chiếu mệnh nên tiền bạc dồi dào. Dù có nhiều thử thách trong thời điểm này nhưng bạn vẫn một mình vượt qua mà không nhờ sự giúp đỡ của người thân xung quanh.

Nhờ vậy mà bạn khẳng định được khả năng của mình khiến ai cũng nể phục sát đất. Điều này giúp công việc của bạn phát triển sang một trang mới thăng tiến hơn. Việc mà bạn cần làm trong thời điểm này là nắm bắt cơ hội tốt để phát huy hết tài năng của mình.

Nửa đầu tháng 7 âm lịch, tài lộc chất cao như núi, 3 con giáp chuẩn bị máy đếm tiền, phú quý ập đến, may mắn bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà vào tháng 8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi nửa đầu tháng 7 âm tử vi tháng 7 âm lịch tử vi cuối tháng 6 âm lịch tử vi ngày 26/6 âm lịch tử vi 12 con giap con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 30 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 36 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người