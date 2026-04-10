Nửa đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, danh lợi đỏ rực, tiền của bạt ngàn, ngồi mát hưởng Phước

Tâm linh - Tử vi 10/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài để mắt, danh lợi đỏ rực, tiền của bạt ngàn, ngồi mát hưởng Phước trong nửa đầu tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, Tam Hợp ở bên giúp sức, công việc của người tuổi Dậu thuận lợi hơn hẳn. Bạn còn có cơ hội hợp tác ký kết hợp đồng. Hãy tận dụng vận khí đang lên này để triển khai những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu nhé.  

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, danh lợi đỏ rực, tiền của bạt ngàn, ngồi mát hưởng Phước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự xuất hiện của Thiên Tài mang theo vận may tài lộc đến cho con giáp này. Với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, nguồn lợi nhuận thu được từ các dự án đầu tư trước đó sẽ liên tục đổ về túi bạn. Có người còn may mắn khi trúng số, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc trong ngày nữa nữa đó.

Con giáp tuổi Thìn 

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, tuổi Thìn nhờ tam hợp với địa chi ngày mà có quý nhân tới giúp sức trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có những quyết định chính xác và mạnh mẽ vào giờ phút quan trọng. Nhân cơ hội này bản mệnh nên đưa ra đề xuất về công việc cũng như dự án mới để cấp trên phê duyệt.

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, danh lợi đỏ rực, tiền của bạt ngàn, ngồi mát hưởng Phước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng tốt đẹp hơn, hôn nhân thuận lợi, tình yêu tình thân đều ấm áp. Gia đình luôn quan tâm, chăm sóc, mang lại cảm giác bình yên cho con giáp này. Ngoài ra thời gian riêng tư cũng nhiều, bản mệnh có thể tính tới chuyện chung thân đại sự được rồi.

Con giáp tuổi Sửu 

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, đường tài lộc của tuổi Sửu đang bắt đầu khởi vượng. Con giáp này kiếm tiền dễ dàng từ việc đầu tư kinh doanh. Nhờ sự nhạy bén mà bước đầu bản mệnh đã đạt được thành công. Tiền bạc không phải là nỗi lo lắng trong thời gian này. Thế nhưng con giáp này nên tìm cách để giữ tiền bạc trong tay, đừng vui mừng quá đà mà đánh mất tiền bạc cùng may mắn vào những chuyện vô bổ.

Nửa đầu tháng 3 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài để mắt, danh lợi đỏ rực, tiền của bạt ngàn, ngồi mát hưởng Phước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình duyên của tuổi Sửu khá khởi sắc. Mối quan hệ giữa con giáp này và đối phương đang nảy sinh tình cảm, hãy từ từ chậm rãi chứ đừng quá vội vàng. Song với cá tính của mình thì đây lại là chuyện tốt, bản mệnhthích tình cảm phát triển tự nhiên chứ không thích gượng ép, đốt cháy giai đoạn.

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