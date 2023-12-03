Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2023 16:58

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và tinh thần làm việc rất cao nên những ước mơ trong sự nghiệp của họ dễ dàng thực hiện được. Tuy nhiên, những gì thu được lại không cao nên thành tựu không đáng kể. Tuy nhiên, theo tử vi, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Công danh sự nghiệp của Tý hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Tý vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu tính cách luôn trung thực và dù làm việc gì họ cũng rất nghiêm túc và không bao giờ giải quyết việc gì cẩu thả, hầu hết họ rất ổn định và có phong cách lãnh đạo. Theo tử vi, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, có thể nói đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn.

Trong thời gian này, Dậu đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người tuổi Dậu sẽ có các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy. Người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Con giáp này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng. Đặc biệt tài vận sẽ đến với Dậu trong thời gian này nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Dậu kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý.

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp sống phóng khoáng, thích tự do, bay nhảy. Con giáp này không bao giờ chịu dừng chân, không an phận thủ thường. Dần thích đương đầu với thử thách và không bao giờ chùn bước. Tử vi cho biết, trong nửa đầu tháng 11 âm lịch, người tuổi Dần có con đường tài lộc khá sáng sủa. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà phát tài to.

Không những vậy còn được lộc trời ban, có những khoản tiền bất ngờ mà đến chính bạn cũng không ngờ sẽ có được ở thời điểm này. Nhạy bén, có khả năng thích nghi ở lĩnh vực mới cực nhanh nên ai khổ mặc ai, Dần vẫn có sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm. Số dư trong tài khoản cộng thêm vài con số không, dư sức mua nhà lầu, sắm siêu xe chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này. Càng thăng tiến Dần càng kiếm được bộn tiền, thành công ngoài mong đợi. Dần sẽ có nhiều thời gian cho gia đình, vun đắp tình cảm lứa đôi nên hạnh phúc nồng nàn, viên mãn hơn người.

Nửa đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp HỐT TIỀN MỎI TAY, nghèo mấy cũng phất lên thành ĐẠI GIA BẠC TỶ, mua nhà - sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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