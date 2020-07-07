Nửa cuối tháng 5 âm lịch, 3 con giáp chốt 3 ‘đầy’: Vàng đầy người, tiền đầy két, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 07/07/2020 04:13

Theo tử vi con giáp, nửa cuối tháng 5 âm lịch là thời điểm 3 con giáp này chốt 3 “đầy” béo bở: vàng đầy người, tiền đầy két và tình đầy tim.

Đây là 3 con giáp đầy ắp tin vui, bạc tiền trong nửa cuối tháng 5 âm lịch.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp siêng năng, chăm chỉ. Với sự chân thành, giàu lòng bao dung, họ được nhiều người quý mến. Trong nửa cuối tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực.

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Trong nửa cuối tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mùi có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là một cơ hội làm ăn quý giá, một khoản đầu tư sinh lợi nhuận lớn, hoặc được quý nhân giúp đỡ trong sự nghiệp. Dù là vận may nào thì chỉ cần biết nắm bắt, tuổi Mùi đều thu về thành tựu lớn cùng bạc tiền đầy ắp. Từ đây, túi tiền của họ rủng rẻng hơn những tháng trước. Đặc biệt người kinh doanh càng gặp thuận lợi trong cuối tháng.

Tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian này cũng viên mãn. Những hiểu lầm, khúc mắc dần được tháo gỡ. Người độc thân sau chia tay sẽ sớm vui tươi và tìm được nhiều niềm vui.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông minh, khôn khéo trong cư xử. Trong công việc, tuổi Tý dám nghĩ dám làm, là người tiên phong dẫn đầu. Đây là thế mạnh giúp họ tiến xa hơn.

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Nửa cuối tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Tý có nhiều bứt phá mới - Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Tý có nhiều bứt phá mới. Người đi làm được cấp trên tin cậy giao nhiệm vụ chủ chốt. Người kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác.

Từ giữa tháng 5 âm lịch, tình duyên của tuổi Tý càng khởi sắc. Người có gia đình có cơ hội dành thời gian cho gia đình, càng thêm vui vầy viên mãn. Người độc thân sớm tìm được tình yêu đích thực.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp trong năm 2020, tuổi Sửu là người chịu khó, điềm tĩnh, cẩn trọng. Trong sự nghiệp, họ được cấp trên nâng đỡ, đồng nghiệp nể trọng. Tuổi Sửu có thể không quá thành công nhưng vẫn ổn định, có nguồn tài lộc đủ đầy.

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Nửa cuối tháng 5, sự nghiệp của tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Nửa cuối tháng 5, sự nghiệp của tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi. Làm việc càng hiệu quả thì họ càng được cấp trên tin tưởng. Chỉ cần cố gắng hết mình, tuổi Sửu sẽ có nhiều thành quả đặc biệt.

Tuổi Sửu cũng là một trong 3 con giáp có tình duyên đỏ thắm trong thời gian này.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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