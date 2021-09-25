Những ngày đầu tháng 10/2021, top 3 con giáp Thần Tài bám riết không buông, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng và rất thanh lịch. Họ chu đáo và luôn biết quan tâm đến người khác, bất kể là ai và trong mối quan hệ nào. ... Vì sự thật thà và chân tình của mình mà bên cạnh tuổi Mùi có nhiều quý nhân, luôn sẵn sàng bảo bọc và che chở cho họ.

Mặc dù, trong thời gian qua, tuổi Mùi đã có một khoảng thời gian dài khó khăn, chật vật với công việc. Tuy nhiên, khi bước sang những ngày đầu tháng 10 sắp tới, bản mệnh mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Người tuổi Mùi càng chăm chỉ phát tài thì càng trở nên giàu có viên mãn, trở thành đại gia có số má, giàu sang phú quý hơn người.

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Tử vi cho biết trong những ngày đầu tháng 10 tới đây, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió. Con giáp này càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt càng được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Thân sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Thân càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận.

Tuổi Hợi

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh ra đã có phúc khí vây quanh, là người có số mệnh đại phú đại quý. Chẳng những vận trình không tồi mà bản mệnh còn có thể đem may mắn đến cho những người xung quanh, giúp cho gia vận càng ngày càng thêm hưng vượng. Có người tuổi Hợi trong nhà, gia đình lúc nào cũng có may mắn đến nhà, con đường cầu tài cầu lộc cũng hanh thông thuận lợi, cả đời chẳng lúc nào phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc.

Tử vi dự báo, những ngày đầu tháng 10 là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bản mệnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

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