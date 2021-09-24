12 con giáp nên làm gì cuối năm 2021 để bứt phá, gặt hái thành công?

Với người tuổi Tý, bạn cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng còn dính tới pháp luật . Làm việc gì bản mệnh cũng cần phải cân nhắc kĩ càng, không nên vì cái lợi trước mắt mà bất chấp mọi việc.

Trong chuyện tình cảm, nếu muốn hạn chế rắc rối, đề phòng kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ, cả bạn và người ấy đều cần tin tưởng vào đối phương hơn.

Khi gặp phải khó khăn, bạn cũng chớ nên vội vàng từ bỏ sự cố gắng, bởi nếu từ bỏ thì mọi công lao của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Ngoài ra, bạn cũng có thể xin sự giúp đỡ của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần chú ý kiềm chế cảm xúc, tránh để tình cảm cá nhân xen vào việc chung kẻo công việc gặp trở ngại, không được cấp trên tín nhiệm và đánh giá cao. Hãy bình tĩnh trong quá trình nhìn nhận và đánh giá sự việc, bạn sẽ dần tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Ngoài ra, đừng ngại nêu ra những quan điểm, chính kiến của mình, bạn có thể góp phần đem lại một khoản lợi nhuận lớn cho tập thể.

Trong chuyện tình cảm, hai người đều nên hạ cái tôi của mình xuống, không nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, trao đổi, thảo luận với nửa kia nhiều hơn, có như vậy thì khó khăn, rắc rối nào cũng sẽ qua.

3. Tuổi Dần

Người tuổi Dần làm công ăn lương cần làm việc cẩn thận, chú ý hơn để tránh rơi vào thế thụ động, phạm sai lầm nghiêm trọng. Với người làm ăn kinh doanh, hãy tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ, theo tử vi có như vậy thì bạn mới tìm ra được hướng đi mới chính xác để thu về nhiều lợi nhuận.

Hãy giữ vững quan điểm của bản thân, đừng vội vàng từ bỏ khi nghe lời bàn ra tán vào của người khác.

Trên phương diện tình duyên, nếu người còn độc thân muốn mau chóng tìm được nửa kia thì cần mở lòng hơn trong quá trình giao tiếp, có tình cảm với ai cũng không nên e dè, chần chừ quá lâu.

4. Tuổi Mão

Con giáp này cần chú ý cách cư xử của bản thân, chớ vì nóng nảy mà nói ra những lời tổn thương người khác, gây tác động xấu đến công việc. Hãy luôn tập trung vào nhiệm vụ được giao nếu muốn hoàn thành tốt trọng trách mà lãnh đạo giao phó.

Trên phương diện tài lộc, đừng tin vào những lời rủ rê, lôi kéo của kẻ khác, đặc biệt nếu đó là cách kiếm tiền không cần tốn mồ hôi công sức. Muốn thực sự giàu có, bạn sẽ phải tốn rất nhiều tâm huyết và trí tuệ, không thể “há miệng chờ sung” được.

Với người độc thân, hãy tích cực trong việc tiếp xúc, giao lưu với mọi người xung quanh, đừng khép mình trong thế giới riêng. Bạn nên cho những người thực sự quan tâm và chân thành với mình cơ hội để tiến đến gần hơn.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần có thái độ nghiêm túc hơn mỗi khi bắt tay vào công việc, bởi chỉ có như vậy, bạn mới phát hiện ra được những lỗi sai tồn tại từ trước đó và có hướng khắc phục hợp lý.

Hãy kiên trì với mục tiêu của mình, rồi bạn sẽ gặp được một vài cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân, tạo thêm cơ hội được cất nhắc trong tương lai.

Trong chuyện vợ chồng, hai người đều nên học cách đặt mình vào vị trí của đối phương, không nên bắt người ấy răm rắp nghe theo sự sắp xếp của mình, bởi có thể quan điểm của bạn không thực sự chính xác đâu.

6. Tuổi Tỵ

Cuối năm 2021, người tuổi Tỵ có thể sẽ bị kẻ xấu bụng đặt điều nói xấu, gây ảnh hưởng không nhiều thì ít đến cảm xúc của bạn và cái nhìn của người khác, song hãy cứ bình tĩnh giải quyết, chớ nên nổi nóng, hành động thiếu cân nhắc, khiến mọi việc càng dễ dàng lâm vào bế tắc hơn.

Xem lời khuyên cho 12 con giáp cuối năm 2021, bạn nên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ của mình, rồi sự thực sẽ chứng minh ai là người đúng, người sai.

Với người làm ăn, bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư nếu không muốn rơi vào cái bẫy của kẻ lừa đảo. Bạn cần tham khảo kĩ lưỡng các kênh thông tin đáng tin cậy, đồng thời hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình.

Ảnh minh họa: Internet

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hãy khiêm tốn học hỏi người khác nhiều hơn, bởi chỉ có cách ấy, bạn mới nhanh chóng tiến bộ, khắc phục được điểm yếu của mình.

Cuối năm, tài chính có dấu hiệu đi xuống, người làm đầu tư cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng, trước khi có ý định rót vốn, bạn cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin.

Với cá cặp đôi, nhân lúc rảnh rỗi, bạn có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Khi có một gia đình hạnh phúc, bạn mới có thể hoàn toàn yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp.

8. Tuổi Mùi

Đôi khi người tuổi Mùi phải chịu sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người, bạn nên bỏ qua những lời thị phi và cố gắng làm tốt việc của mình.

Dù có đạt được thành công nhất thời, bản mệnh cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là, để những thời cơ sau đó trôi qua đáng tiếc. Nếu quá dễ dàng hài lòng với những gì mà mình đạt được, bạn sẽ bị người khác vượt qua đấy.

Trên phương diện sức khỏe , có lẽ đây cũng là lúc bạn cần buông xuống những gánh nặng và dành thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Dù khó khăn có ập đến, bạn cũng không nên tự tạo thêm áp lực tinh thần cho chính mình.

9. Tuổi Thân

Thời điểm cuối năm nay, người tuổi Thân sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu.

Hơn nữa, con giáp này sẽ phải tự thân cố gắng, làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, chỉ cần bạn không bỏ cuộc giữa chừng thì rồi bạn sẽ tìm ra hướng đi cho mọi việc.

Trong chuyện tình cảm, dù có đôi lúc cả hai đều bận rộn công việc nhưng cũng đừng quên dành thời gian cho nhau để chia sẻ và tâm sự mọi việc. Hai người có thể trở thành động lực lớn lao của nhau, cổ vũ nhau phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

10. Tuổi Dậu

Đến cuối năm, có những thời điểm người tuổi Dậu phải tất bật với công việc, nhưng bù lại, thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dù quá trình xảy ra trục trặc, nhưng hãy dựa vào bản lĩnh và sự nhanh nhạy của mình rồi mọi việc đâu sẽ có đó.

Vì thế, nếu gặp chuyện gì không như ý, bạn chớ nên giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người nhà nhiều hơn. Gia đình chính là hậu phương vững chắc cho bạn, tiếp cho bạn thêm dũng khí đối đầu với khó khăn.

Thời điểm áp lực kinh tế gia tăng, bạn cần điều chỉnh lại thói quen chi tiêu của mình nếu không muốn đối mặt với nguy cơ nợ nần chồng chất.

11. Tuổi Tuất

Kẻ tiểu nhân xuất hiện dễ khiến cho vận trình của người tuổi Tuất trở nên trúc trắc, bản mệnh cần hành sự thận trọng, tiết chế cảm xúc, một điều nhịn là chín điều lành, hạn chế cạnh tranh về tiền bạc, lợi ích hay quyền lực kẻo tự rước thêm kẻ thù.

Chuyện đầu tư, kinh doanh cũng nên suy nghĩ kĩ càng trước khi thực hiện, tốt nhất không nên vội dấn thân vào những lĩnh vực mới.

Cuối năm 2021 cũng là thời điểm thích hợp cho các cặp vợ chồng hóa giải mâu thuẫn, hờn dỗi và hâm nóng tình cảm. Hai người nên bao dung và thấu hiểu nhau hơn, dù đôi khi có bất đồng ý kiến thì cũng nên bình tĩnh thảo luận, cùng tìm ra cách giải quyết.

12. Tuổi Hợi

Thời điểm này là thời cơ tốt để người tuổi Hợi khẳng định năng lực làm việc, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Nếu luôn giữ tinh thần tích cực, hăng hái, bạn sẽ nhanh chóng lọt được vào mắt xanh của người làm lãnh đạo, được đồng nghiệp nể phục và tìm được người có đồng chí hướng.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là dù thu nhập của bạn không có nhiều thay đổi nhưng nhu cầu mua sắm , tiêu xài sẽ không ngừng tăng lên, đủ việc phát sinh cần dùng đến tiền. Bạn nên kiểm soát tài chính cẩn thận nếu không muốn rơi vào tình trạng túng thiếu, thậm chí phải vay mượn bạn bè.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo