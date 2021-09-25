6 ngày cuối cùng của tháng 9, 3 con giáp may mắn tài vận hanh thông, chính thức bước chân vào giới thượng lưu

Trong 6 ngày cuối cùng của tháng 9 , 3 con giáp may mắn làm một lời mười, phất lên giàu có.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, trong 7 ngày cuối tháng 9 này là 1 trong những thời điểm thuận lợi nhất trong năm của những người tuổi Tý. Được cát tinh chiếu rọi, tuổi Tý đang trên đà phát triển, nguồn lực dồi dào giúp bạn làm gì cũng dễ dàng, bao gồm cả việc đầu tư. Sự nghiệp của bản mệnh sẽ có những biến chuyển tích cực, thu nhập tăng ổn định từ những hạng mục đầu tư khôn ngoan. Con giáp hãy tranh thủ thời điểm này mà thu vén tài lộc, cải thiện cuộc sống cho bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 7 ngày cuối tháng 9 này sẽ bắt đầu tìm thấy vận may của mình. Những mâu thuẫn, khó khăn của họ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những tin tốt lành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Sửu những cơ hội làm giàu hiếm có, giúp túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh. Con đường sự nghiệp của Sửu sẽ trở nên thênh thang hơn, gánh nặng tài chính biến mất. Nếu biết nắm bắt các cơ hội đầu tư, thậm chí tuổi Sửu sẽ trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm mới 2022.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 7 ngày cuối tháng 9, được sao tốt chiếu rọi, tuổi Ngọ dần bước ra khỏi bóng tối âm u, sự nghiệp bắt đầu có những biến chuyển tích cực rõ rệt. Con giáp may mắn này được bù đắp lại gấp nhiều lần những thời gian khó khăn trong quá khứ. Những dự án sau vài năm “im hơi lặng tiếng” giờ sẽ là lúc “đơm hoa kết trái”, giúp tuổi Ngọ giàu lên trông thấy. Ngoài ra, công việc đầu tư và thu về lợi nhuận lớn, nên cần chuẩn bị các nguồn lực ngay từ bây giờ.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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