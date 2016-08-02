Những cung hoàng đạo “vạn sự như ý” vào tháng 8 năm 2016

Tháng 8 này, những cung hoàng đạo dưới đây sẽ gặp những điều may mắn và tốt đẹp nhất. Chuyện tình cảm, sự nghiệp hay tiền tài đều rất suôn sẻ và khởi sắc. Hãy cùng xem những cung hoàng đạo đó là cung nào nhé!

Cự Giải

Được ngôi sao may mắn chiếu hạ, chòm sao Cự Giải gặp thời điểm khởi sắc rực rỡ. Nếu ai vừa thay đổi công việc thì họ sẽ thích nghi rất tốt và gặp nhiều may mắn, tốt đẹp trong công việc cũng như trong quan hệ đồng nghiệp. Nếu có họ có gặp khó khăn trong tương lại, mọi chuyện đều hóa lành nhờ sự trợ giúp của quý nhân

Cung Bạch Dương

Trong tháng 8 này, cung Bạch Dương sẽ gặp may mắn, điềm lành trong mọi chuyện. Nếu Bạch Dương nào đang độc thân, họ sẽ tìm được một nửa vừa khít với mình. Còn Bạch Dương đã có tình yêu thì sẽ thuận lợi tiến tới kế hoạch về chung một nhà. Trong công việc thì Bạch Dương cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong tháng 8 này. Dù có gặp trở ngại gì cũng sẽ vượt qua, dễ dàng thăng quan tiến chức.

Cung Thiên Bình

Cung Thiên Bình là chòm sao được ưu ái nhất trong tháng 8 này với những vận may, điều tốt lành liên tục đến tìm họ. Mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp. Họ có thể mở rộng mối quan hệ bạn bè để cùng giúp đỡ nhau làm việc, chia sẻ tâm tình cùng nhau hay tìm được quý nhân phù trợ. Do đó, họ dễ dàng vượt qua những khó khăn trong tương lai, gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cung-hoang-dao-van-su-nhu-y-vao-thang-8-nam-2016-150522.html