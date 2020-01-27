Những con giáp ngửa tay là có tiền, trở thành ‘con cưng’ của Thần Tài trong tháng 2/2020

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ mở mắt dậy là nằm trên đống tiền, tha hồ vùng vẫy tiêu xài. Tháng 2/2020 của bạn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tiền bạc đổ về đều đặn như “vắt chanh”. Bạn đạt được nhiều thành tựu tốt, vì vậy mà được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu thương. Những người tuổi Ngọ trở thành “con cưng” của Thần Tài nên tiền tiêu hết rồi lại đầy.

Bạn thanh toán hết những khoản nợ trước đây nên có cuộc sống bình yên, không lo nghĩ. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân vẫn không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người thân cãi vã liên tục vì những chuyện nhỏ nhặt. Bạn nên bình tĩnh, tiết chế cảm xúc của mình, đừng giận quá mất khôn ảnh hưởng đến vận trình.

Tuất là con giáp giàu sang nhất trong tháng 2 năm Canh Tý. Những khó khăn, thiếu thốn ngày trước đã qua đi, bạn không còn sợ bất cứ ai hãm hại hay cản đường. Trong công việc, bạn thay đổi tích cực nên vận trình cũng được cải thiện rõ rệt. Cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về tài năng cũng như những gì bạn làm. Đồng nghiệp cũng không còn làm khó hay mỉa mai bạn.

Tuất được Thần Phật che chở - Ảnh minh họa: Internet

Năm 2020 của Tuất có thể nói đại thắng lợi, tiền bạc dư dả hết rồi lại đầy, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Còn chuyện tình cảm của bạn lại không như ý muốn. Người độc thân vẫn không tìm được người tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, người yêu vẫn thường xuyên bất đồng quan điểm. Có thể thời điểm này sẽ xuất hiện con giáp thứ 13 khiến mối quan hệ của bạn rạn nứt.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu có năm Canh Tý. Bạn ngồi không tiền cũng tự động đổ về tiêu xài không hết. Những việc bạn làm đều có được thành công nhất định. Bạn được cấp trên ưu ái cho lên vị trí đáng mơ ước. Tuy nhiên Hợi là con giáp khiêm tốn nên bạn không khoe khoang hay lên mặt với ai. Đây là đặc điểm giúp bạn có được điểm mười trong mắt người khác.

Hợi nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của Hợi đỏ rực. Bạn vượng vận đào hoa nên có nhiều mối tình vắt vai. Điều này giúp cuộc sống của bạn trở nên thú vị và đầy màu sắc hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm