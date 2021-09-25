Năm 2022: Chia buồn 4 con giáp 'số nhọ' gặp nhiều tai ương, làm gì cũng khó, cẩn thận cô hồn vây bám

Năm 2022 là một năm mà người tuổi Thìn gặp nhiều chuyện bị hãm hại, khá xấu. Người này đề phòng vận công việc gặp chuyện vô ơn vô nghĩa.

Tử vi tuổi Thìn năm 2022 khuyên bạn nên phát huy tinh thần làm việc tích cực, không được quá trầm. Lãnh đạo sẽ cho rằng bạn không quan tâm đến công ty. Khi làm nhiệm vụ cấp trên giao thì không thể làm qua loa, hời hợt. Tránh giữ quan điểm cố chấp, nên nhìn xa trông rộng thì sự nghiệp mới thuận được.

Đồng nghiệp nhận sự giúp đỡ cũng không thèm cảm kích, ngược lại con giáp này còn quay đầu chơi xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận tài lộc của người tuổi Tuất năm 2022 gặp Đại Hao hung tinh chủ về phá tài phá lộc. Đường công danh lợi lộc dễ được dễ mất, con đường kiếm tiền vất vả, hao tổn nhiều tâm sức.

Được cái người có Đại Hao tọa mạng làm gì cũng tích cực, chủ động nhưng cũng vì thế mà bản mạng có phần hấp tấp, hay để xảy ra sai sót.

Ngoài ra, theo tử vi tuổi Tuất cho hay trong năm Nhâm Dần 2022 thì tình cảm vợ chồng của những người này gặp nhiều sóng gió, thay đổi. Nhiều trường hợp ly hôn, đứt gánh, chắp nối về gia đào. Trong thời gian này tuổi Tuất cũng không nên đầu tư làm ăn lớn dễ bị lừa đảo mất mát.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi vào năm Nhâm Dần 2022 tương xung vận, sự nghiệp lại tốt hơn các mối quan hệ tương xung khác. Bởi xung khí thúc đẩy người này năng động hơn, tích cực hơn để vượt khỏi nghịch cảnh.

Mạng chủ trong năm 2022 có xung vận đem tới tinh thần khoáng đạt, thông minh lanh lợi. Túc trí đa mưu nên mặt công việc luôn được giải quyết ổn thỏa. Mối quan hệ với đồng nghiệp cần phải thận trọng, tránh thái độ hiếu thắng gây thị phi.

Những người Tuổi Tỵ tuyệt đối hành động không được nóng vội, thấy đồng nghiệp lâm vào khó khăn thì không được bàng quan bỏ mặc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận khí tương phá đẩy vận sự nghiệp của người tuổi Thân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dẫn tới nhiều phá hoại về công việc trong năm 2022. Quan hệ với đồng nghiệp xấu đi bởi nhiều suy nghĩ và quan điểm không đồng nhất. Hôm nay là ngày nhiều Hỏa khí, ai cũng chỉ trực chờ bùng nổ và tranh cãi.

Nếu mệnh chủ không biết điều tiết và kiềm chế thì còn dễ dẫn tới mối quan hệ thù hận. Trong công việc chung bạn dễ nảy sinh suy nghĩ phản cảm với đồng nghiệp.

Vì ghét nên chuyện bé xé ra to, soi mói mọi việc đối phương đang làm. Ngoài ra, bạn cần thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng để mâu thuẫn giày vò chính mình. Chính vận tương phá đang kìm hãm sự phát triển công việc của bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm