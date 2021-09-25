Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 27/9 đến 3/10/2021: Dần, Tỵ mọi sự hanh thông, Thân đề phòng tiểu nhân hãm hại

Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 27/9 đến 3/10/2021 cho biết những người tuổi Tý sẽ phải đối mặt một tuần mới với lượng công việc dồn dập. Nhưng may mắn là kết quả đều rất khả quan. Mâu thuẫn trong mối quan hệ của bạn với những người trong gia đình đã được giải quyết. Chuyện tình cảm sẽ có nhiều niềm vui bất ngờ, bạn nên dành nhiều thời gian để ở bên người ấy hơn nữa.

Những khó khăn trong công việc của những người tuổi Sửu đã đi qua và bạn chào đón một tuần mới thành công và nhiều niềm vui. Có thể một vài sự cố gây bực mình cho bạn nơi làm việc nhưng đừng nên để ý quá nhiều, nếu không thì tinh thần của bạn sẽ không được thanh thản đâu. Tài lộc thoải mái, có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tình cảm lại suôn sẻ tốt đẹp khiến cho bạn không còn gì phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần mới của người tuổi Dần diễn ra khá suôn sẻ, có nhiều cơ hội tốt đẹp tìm đến bạn trong công việc. Mọi chuyện thuận lợi, bạn chỉ cần làm theo kế hoạch mà bạn đã lên trước đó là sẽ chạm tay đến thành công. Mối quan hệ của bạn và người ấy có nhiều rắc rối. Lúc này bạn nên bình tâm lại thì mọi chuyện mới có thể trở nên tốt đẹp.

Tuổi Mão

Trong công việc có một vài chuyện không hay xảy ra với người tuổi Mão, tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng nhé, mọi khó khăn bạn sẽ vượt qua dễ dàng bởi có sự trợ giúp của quý nhân đấy. Tài lộc khá tốt đẹp, bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền nong trong tuần này đâu. Trong tình yêu bạn nên chủ động nhường nhịn đối phương để giữ hòa khí.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ phải đối mặt với lịch làm việc dày đặc trong tuần mới nhưng với sự lao động hăng say của bạn, kết quả thu được khá khả quan. Không những vậy mà công việc còn yêu cầu bạn phải di chuyển nhiều, tuy nhiên đừng than vãn bởi đây là cơ hội quý báu giúp cho bạn khám phá được chân trời mới đấy. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tự nhiên nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nghề nghiệp của những người tuổi Tỵ trong tuần tuy không được khởi sắc nhưng cũng mang đủ đến cho bạn số tiền tiêu thoải mái mà không phải lo nghĩ nhiều. Bạn nên đề phòng những kẻ tiểu nhân bởi chúng có thể hãm hại bạn bất cứ lúc nào đấy. Mọi vấn đề rắc rối trong gia đình đã được giải quyết êm xuôi, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng vô cùng tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ cần phải chú tâm nhiều hơn nữa trong công việc thì bạn mới có thể nhanh chóng thu được thắng lợi. Tài lộc có một vài may mắn bất ngờ. Bạn nên khéo léo hơn nữa trong chuyện tình cảm, tránh để xảy ra những chuyện hiểu nhầm không mong muốn. Tốt nhất là hai bạn nên dành nhiều thời gian để ở bên nhau, có như vậy thì mới hiểu được nhau hơn.

Tuổi Mùi

Trong tuần mới này những người tuổi Mùi sẽ cảm thấy vô cùng bực bội với những người xung quanh đấy. Bạn hãy cố gắng bình tĩnh và kiềm chế những cảm xúc của mình, tránh những hành động sai lầm gây nên sự hối hận sau này. Việc làm giậm chân tại chỗ khiến cho bạn cảm thấy khá lo lắng, bạn nên thay đổi phương pháp làm việc, có như vậy thì mới thu được kết quả tốt đẹp hơn.

Tuổi Thân

Chuyện tình cảm khá rắc rối khiến cho bạn không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì. Bạn nên dành nhiều thời gian để hàn gắn những rạn nứt giữa hai người nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Đây cũng không phải là một tuần thuận lợi bởi công việc gặp phải nhiều sự cố ngoài ý muốn, hơn nữa những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn tìm cách hãm hại khiến bạn lúc nào cũng phải đề phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chuyện làm ăn của những người tuổi Dậu đang vướng phải một vài trở ngại nhỏ, bạn không nên tính toán mở rộng quy mô đầu tư cũng không nên cho người khác vay mượn. Những rắc rối trong chuyện tình cảm cũng khiến cho tinh thần của bạn có nhiều dao động. Bạn phải giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện sao cho không ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

Tuổi Tuất

Tuần mới của những người tuổi Tuất mọi sự như ý. Việc làm ăn ngày càng thăng tiến theo đúng mong muốn của bạn. Bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong tuần đấy. Chuyện tình cảm cũng đã vui vẻ trở lại, bạn và người ấy ngày càng gắn bó thân thiết với nhau hơn. Điều bạn cần lưu ý trong tuần đó là sức khỏe, đừng ôm quá nhiều việc một lúc, nếu không bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi đấy.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi tuần này gặp được nhiều may mắn trong công việc, bạn được cấp trên giúp đỡ nhiệt tình, mỗi khi gặp khó khăn luôn có quý nhân trợ giúp. Bạn phải cẩn thận lời nói của mình, tránh gây hiểu nhầm cho người khác. Tình hình tài chính không được khả quan cho lắm bởi bạn có quá nhiều dự định cho tương lai, vì vậy tốt nhất hãy lên kế hoạch dần dần để hướng tới mục tiêu nhé.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo