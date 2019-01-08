Muốn biết phụ nữ sẽ cưới mấy người trong đời, hãy xem ngay đường chỉ tay này

Người xưa cho rằng qua số lượng, hình dáng, độ dài của đường hôn nhân có thể cho bạn biết số lần kết hôn trong đời.

2. Nếu bạn có hai đường hôn nhân song đôi, có chiều dài giống nhau, thì số lần kết hôn của bạn có thể là hai (cũng có thể là ly thân rồi sẽ tái hợp).

1. Nếu đường hôn nhân có nhiều phần gián đoạn thì rất có thể bạn sẽ phải ly hôn trong đời. Số lượng các phần bị cắt sẽ nói lên số cuộc hôn nhân sóng gió.

Không những vậy, hai đường hôn nhân thế này cũng nói lên bạn rất đào hoa, thường thu hút người khác. Dù vậy, bạn dễ vướng vào những cuộc tình tay ba thị phi.

Nếu bạn có hai đường hôn nhân song đôi, có chiều dài giống nhau, thì số lần kết hôn của bạn có thể là hai (cũng có thể là ly thân rồi sẽ tái hợp) - Ảnh minh họa: Internet

3. Nếu bạn có một đường hôn nhân ngắn, về cuối song song một đường rõ thì bạn dễ vướng vào chuyện ngoại tình. Đường phụ về sau càng dài thì mối quan hệ ngoài luồng càng lâu. Dù vậy, đường chỉ tay thế này cũng nói lên rằng bạn khó có thể ly hôn.

4. Đường hôn nhân dốc xuống về phía đường tình duyên sẽ nói lên rằng bạn có thể ly hôn hay ly thân. Nếu đường hôn nhân cắt đường tình duyên, hoặc chạy dài đến tận đường vận mệnh thì hôn nhân của bạn nhiều đau khổ.

5. Có hơn bốn đường hôn nhân thì chứng tỏ rằng bạn rất thu hút người khác. Nếu không có đường hôn nhân nào rõ nét nhất, hôn nhân của bạn khó có thể viên mãn.

Nếu không có đường hôn nhân nào rõ nét nhất, hôn nhân của bạn khó có thể viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

6. Đường hôn nhân bị cắt ngang, chia đôi có thể thấy những khó khăn trong hôn nhân của bạn. Bạn có thể có nhiều sự bất đồng quan điểm, hiểu lầm, hay đời sống tình dục không như mong muốn.

7. Nhiều đường phân đoạn tròn trên đường hôn nhân thể hiện rằng tính cách của hai vợ chồng bạn không tương đồng, hoặc hai bên gia đình có mâu thuẫn. Dù vậy, hôn nhân của bạn không mấy bị tác động.

Nếu đường hôn nhân đi xuống và có phân đoạn tròn, bạn có thể ly hôn vì không hợp với bạn đời hay hai bên gia đình tranh chấp, mâu thuẫn.

Nhiều đường phân đoạn tròn trên đường hôn nhân thể hiện rằng tính cách của hai vợ chồng bạn không tương đồng - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, hôn nhân hạnh phúc của đời người không chỉ nằm ở đường hôn nhân trong lòng bàn tay. Sẽ còn những yếu tố chủ quan, khách quan khác. Vì vậy, sẽ không có điều gì chắc chắn để nói rằng hôn nhân của bạn sẽ ra sao khi chỉ nhìn vào đường chỉ tay. Do đó, bạn cần có nhận định riêng, cùng những cân nhắc để tìm người bạn đời phù hợp và giữ gìn cuộc hôn nhân của mình.