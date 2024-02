Mùng 1 đầu năm, đặt 3 thứ vào ví giúp kích hoạt vận may, năm mới giàu có phát tài, tiền xài hoài không hết

Ví tiền là vật phong thủy liên quan tới tài vận của người dùng. Chiếc ví được xem là kho tài lộc của người dùng. Nên cách dùng ví tiền được chú trọng như việc sử dụng một vật phẩm phong thủy. Theo kinh nghiệm và niềm tin của nhiều người thì năm mới đặt những thứ này vào ví sẽ giúp tài lộc gia tăng.

Đặt vài hạt đậu xanh: Đậu xanh trong quan niệm phong thủy là biểu trưng cho sự may mắn phát triển, gia tăng tài lộc, tăng thêm thịnh vượng may mắn. Do đó đặt hạt đậu xanh vào ví thể hiện cho sự giàu có, phát tài. Bạn có thể đặt 7 (với nam) 9 (với nữ) hạt đậu xanh mới mẩy vào ví để mong chiêu tài rước lộc. Nên chọn hạt đậu xanh tròn mẩy tránh hạt mốc móp đặt vào ví. Theo thời gian nếu hạt đậu có dấu hiệu ẩm mốc thì bạn nên thay hạt mới.