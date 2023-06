Một bước lên mây trong tháng 7 này là con giáp MAY MẮN nào?

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Tuổi Thân

7 tháng đầu năm rồi, tuổi Thân bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu. Tuy nhiên, kể từ tháng 7 trở đi, họ được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thân không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

Ngoài ra, người tuổi Thân trong thời gian sắp tới cũng cần lưu ý về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là gan, thận. Một số người có nguy cơ tái phát bệnh cũ, vì vậy cần để tâm chăm sóc, ăn uống đầy đủ hơn.

Tuổi Dậu

Trong tháng 7/2022 những người tuổi Dậu sẽ tiếp nối vận may của năm ngoái, được nhiều sao may mắn chiếu mệnh, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Vào nửa cuối năm 2022, tuổi Dậu lại tiếp tục hưởng nhiều điều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều tiếp tục phát triển không ngừng.

Trong 30 ngày tới, nếu tuổi Dậu tìm được cơ hội đầu tư thì hãy nhanh chóng nắm bắt vì đó có thể giúp họ đổi đời. Những tháng cuối năm nay, tuổi Dậu sẽ có quý nhân chiếu cố, không những thế họ còn có những bước tiến mới trong mối quan hệ xã hội, vòng tròn bạn bè được mở rộng, tương lai xán lạn cùng những điều tốt đẹp đang chờ đợi. Cuối năm 2022, tuổi Dậu có khả năng kiếm được nhiều tiền, muốn nghèo cũng khó.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!