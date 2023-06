MAY MẮN TRÚNG VÀNG trong 2 ngày cuối tuần (11/6 - 12/6), 3 con giáp này ăn nên làm ra, sự nghiệp thông thuận, đại phát tài lộc, trở thành tỷ phú

Tuổi Dậu

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (11/6 - 12/6), đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi để tuổi Dậu làm giàu. Đặc biệt là trong chuyện làm ăn và kiếm tiền. Đa phần con giáp này là những người rất chăm chỉ và kỹ tính trong công việc. Chính sự đòi hỏi cao này khiến họ luôn chuyên tâm làm việc và đạt được những thành quả đáng tự hào.

Tử vi 12 con giáp có nói, với tư duy sắc sảo, đầu óc nhạy bén, đặc biệt là những vấn đề tiền bạc nên tuổi Dậu cũng thường "đi tắt đón đầu", kiếm được những khoản lợi nhuận lớn. Được sao Kim Quỹ chiếu nên cả phúc khí, tiền bạc, tài lộc và những điều tốt lành trong cuộc sống sẽ đến với con giáp may mắn này, giúp họ đón hết cơ may này đến cơ may khác, gặt hái không ít trái ngọt.