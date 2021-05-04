Màu may mắn cho những người sinh tháng 3

Các nhà chiêm tinh học chia một năm thành 12 thời kỳ, mỗi thời kỳ mặt trời nằm trong một khu vực của chòm sao. Do đó mà mỗi người đều có một cung hoàng đạo tương ứng theo khoảng thời gian sinh nhật của mình. Theo đó, những người sinh vào khoảng thời gian từ 1/3 đến ngày 20/3 sẽ có cung hoàng đạo là cung Song Ngư. Vì thời gian của cung Song Ngư trong năm bắt đầu từ 20/2 đến 20/3, sẽ thuộc nguyên tố nước.

Màu may mắn sẽ phụ thuộc vào cung hoàng đạo mà bạn sở hữu. Chính vì vậy, khi bạn sinh vào tháng 3 cần xác định chính xác thời điểm mà mình sinh ra trong tháng 3. Tùy thuộc vào ngày sinh mà bạn sẽ có cung hoàng đạo Song Ngư hoặc cung hoàng đạo Bạch Dương. Mỗi cung này sẽ tương ứng với màu sắc may mắn khác nhau. Màu sắc may mắn sẽ liên hệ mật thiết với cuộc sống. Đôi khi nó sẽ mang đến cho chúng ta tài lộc cũng như sự vui vẻ, hạnh phúc. Ngược lại nếu chọn không đúng màu sắc may mắn thì có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến vận mệnh sau này.

Những người có cung hoàng đạo là Song ngư thường sống rất tình cảm và bao dung. Trái tim luôn rộng mở vì họ luôn nhìn được những điểm tốt đẹp ở những người xung quanh, rất dễ đồng cảm với những người mà họ gặp trong cuộc sống.

Còn những người sinh vào khoảng thời gian từ 21/3 đến 31/3 sẽ thuộc cung hoàng đạo Bạch Dương. Vì thời gian bắt đầu của cung Bạch Dương là từ 21/3 đến 20/4), sẽ thuộc nguyên tố lửa. Cung hoàng đạo khác nhau thể hiện những đặc điểm và tài năng khác nhau. Vì vậy mà tính cách cũng rất khác nhau.

Chính vì thế mà lúc nào học cũng cố gắng để mọi người thấy được những điểm tích cực của con người mình. Luôn luôn cố gắng làm sao để có thể đối xử thật tốt với những người xung quanh. Họ cũng là người có khả năng sáng tạo không giới hạn. Trong công việc luôn là người đưa ra những ý tưởng mới, cách làm mới. Còn trong tình yêu họ luôn cố gắng để có thể tạo ra những phút giây lãng mạn nhất. Nhưng mà dù là trong cuộc sống hay trong công việc thì họ cũng đều hành động theo trực giác của mình thay vì suy tính thật kỹ lưỡng. Cộng với việc

thiếu quyết đoán nên hay chần chừ. Chính vì thế mà đã làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của bản thân.

Hoàn toàn ngược lại với Song Ngư, những người thuộc cung Bạch Dương trời sinh đã mang trong mình nét tính cách của người lãnh đạo. Vì thế không biết sợ hãi là gì, thích sự phiêu lưu mạo hiểm và những thử thách. Với họ những việc càng khó khăn, thách thức thì thành quả đạt được càng lớn. Đồng thời Bạch Dương là những người vô cùng bộc trực, thẳng thắn, có tính cá nhân cao, yêu thích việc cạnh tranh và khẳng định bản thân mình. Do đó, họ luôn không ngừng tìm cơ hội để có thể khẳng định mình và bước chân đến những vị trí cao.

Song Ngư sống tình cảm bao dung

Họ cũng là mẫu người luôn sẵn sàng bảo vệ những người mà họ yêu thương. Thậm chí còn không ngần ngại hy sinh bản thân của mình.

Có lẽ vì có những nét tính khác nhau này mà màu sắc hợp với Song Ngư và Bạch Dương là hoàn toàn khác nhau.

Màu may mắn cho những người sinh tháng 3

Theo như phong thủy, những màu sắc mang lại may mắn cho những người sinh vào khoảng thời gian từ 1/3 đến 20/3 thuộc cung hoàng đạo Song Ngư là các màu như: Hồng, xanh dương, tím.

Đầu tiên là màu hồng. Đây chính màu may mắn cho tình yêu của Song Ngư. Màu hồng dịu dàng nhẹ nhàng, lãng mạn chân thành, nói lên ước mơ về hạnh phúc. Màu hồng cũng là màu nói lên tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh lịch của Song Ngư, thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh.

Đây cũng là màu nói lên sự may mắn trong tình yêu của Song Ngư. Vừa lãng mạn và mơ mộng, thể hiện tình cảm chân thành, có một mối quan hệ thật ngọt ngào và lãng mạn.

Màu xanh dương bình yên rất hợp, mang lại may mắn cho Song Ngư

Tiếp theo là màu xanh dương là màu của hòa bình, bình yên. Vì thế đây chính là màu sắc may mắn cho nội thất, không gian sống của Song Ngư. Sau những giờ phút căng thẳng, mệt mỏi ở bên ngoài, được trở về căn nhà sơn màu này sẽ giúp bạn tĩnh tâm lại, hóa giải muộn phiền trong lòng. Từ đó sẽ có những hành động đúng, tránh được những hành động không đáng có và đem tới may mắn gia đình, giữ gìn hạnh phúc bền vững.

Hơn nữa, tone màu này cũng khá hài hòa với màu trắng và những màu pastel khác. Vô cùng tươi sáng và thanh lịch không gian sống. Hơn nữa trong y học, màu xanh còn có tác dụng giảm huyết áp, điều hòa nhịp tim và hô hấp. Vì thế mỗi khi căng thẳng hay nóng giận, hãy nhìn vào các đồ vật màu xanh, những cảm xúc tiêu cực trong Song Ngư sẽ dịu đi rất nhiều. Do đó, mà khi nhìn thấy màu xanh dương, tâm trạng của Song Ngư luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Bạch Dương sống mạnh mẽ, cá tính

Còn màu tím thì lại rất hợp với thời trang của Song Ngư. Nó biểu tượng cho sức mạnh, quý tộc, sang trọng và sự tham vọng. Đồng thời pha chút màu của sự huyền bí, ma thuật và sáng tạo. Dù không tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhưng vẫn luôn chiếm được sự ưu ái của người nhìn bởi sự nữ tính, lãng mạn. Do đó, khi Song Ngư mặc màu tím trong những bữa tiệc, hay ký kết hợp đồng, đều để lại ấn tượng tốt với mọi người xung quanh.

Với những người sinh vào khoảng thời gian từ 21/3 đến 31 tháng 3 thuộc cung Bạch Dương thì màu mang lại may mắn là đỏ thắm và cam. Khi nhắc đến màu đỏ - là một màu nổi bật, đem lại may mắn và tốt đẹp. Đồng thời, màu sắc này cũng thể hiện rõ tham vọng của Bạch Dương, luôn muốn thách thức chiến thắng bản thân, vượt trên người để làm lãnh đạo. Hơn nữa, màu đỏ cũng vô cùng hợp với Bạch Dương vì nó giống như một ngọn lửa đang rực cháy để thắp sáng đam mê của Bạch Dương.

Đặc biệt, khi Bạch Dương diện những trang phục màu đỏ sẽ rất nổi bật. Nhưng để không quá chói lọi thì bạn nên kết hợp với các loại trang phục, phụ kiện khác có màu xanh mang hành mộc hoặc gam màu nhạt như trắng nhạt, màu kem hay hồng để tạo sự nhã nhặn và tinh tế hơn.

Ngoài màu đỏ, Bạch Dương cũng rất may mắn với màu cam. Màu này tuy không quá chói lọi như đỏ nhưng vẫn tượng trưng cho sự ấm áp, tỏa nhiệt năng, rực cháy như ngọn lửa. Công việc trôi chảy, tiền bạc hanh thông, mọi sự thuận lợi, suôn sẻ hơn.

Màu đỏ là màu may mắn dành cho Bạch Dương

Đây cũng là màu sắc tốt thu hút năng lượng, nhất là năng lượng dương, mang đến bầu không khí dễ chịu, thoải mái. Vì thế, khi đi thi hay gặp đối tác làm ăn, Bạch Dương nên ưu tiên lựa chọn màu này để mặc nhé!

Qua đây có thể thấy, những màu may mắn hợp với những người sinh ở tháng 3 sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cung hoàng đạo. Mỗi màu sắc đều mang những đặc trưng, biểu tượng riêng trong những cá tính và sở thích của mỗi người. Màu sắc cũng được coi là một trong những biểu hiện mạnh nhất của các yếu tố phong thủy, mang đến năng lượng tích cực, sức mạnh, sức chịu đựng và sự quyết tâm. Do đó, rất nhiều người đã đi xem phong thủy màu sắc phù hợp với bản thân và các thành viên trong gia đình để cuộc sống thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.