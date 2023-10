Màu may mắn cho những người sinh tháng 3

Màu may mắn sẽ phụ thuộc vào cung hoàng đạo mà bạn sở hữu. Chính vì vậy, khi bạn sinh vào tháng 3 cần xác định chính xác thời điểm mà mình sinh ra trong tháng 3. Tùy thuộc vào ngày sinh mà bạn sẽ có cung hoàng đạo Song Ngư hoặc cung hoàng đạo Bạch Dương. Mỗi cung này sẽ tương ứng với màu sắc may mắn khác nhau. Màu sắc may mắn sẽ liên hệ mật thiết với cuộc sống. Đôi khi nó sẽ mang đến cho chúng ta tài lộc cũng như sự vui vẻ, hạnh phúc. Ngược lại nếu chọn không đúng màu sắc may mắn thì có thể dẫn đến những ảnh hưởng xấu đến vận mệnh sau này.

Mỗi tháng sinh sẽ có màu sắc may mắn khác nhau

Bạn sinh tháng 3 nhưng thuộc cung hoàng đạo nào?

Các nhà chiêm tinh học chia một năm thành 12 thời kỳ, mỗi thời kỳ mặt trời nằm trong một khu vực của chòm sao. Do đó mà mỗi người đều có một cung hoàng đạo tương ứng theo khoảng thời gian sinh nhật của mình. Theo đó, những người sinh vào khoảng thời gian từ 1/3 đến ngày 20/3 sẽ có cung hoàng đạo là cung Song Ngư. Vì thời gian của cung Song Ngư trong năm bắt đầu từ 20/2 đến 20/3, sẽ thuộc nguyên tố nước.