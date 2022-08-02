Mặc kệ tháng 'cô hồn': 3 con giáp này vẫn ĐẦU ĐỘI TIỀN, CHÂN ĐẠP VÀNG trong tháng 7 âm lịch, phúc lộc dồi dào hết phần thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 07:37

3 con giáp này sẽ được trời ban cho vô số lộc lá khi bước sang tháng 7 âm lịch.

Tuổi Sửu

Tháng 7 âm lịch sẽ là thời điểm “đại cát đại lợi” với người cầm tinh con trâu. Bởi vì, con giáp này sẽ được sao Thiên Đức chiếu mệnh, tài phúc song hành, vận may tới tấp. Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn thuộc tuýp người dũng cảm, luôn xông pha lên phía trước, dám đối đầu với nhiều thử thách.

Với bản tính nhanh nhẹn, cầu thị nên người cầm tinh con trâu không chỉ ngồi chờ thời cơ mà luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển. Sự phấn đấu này giúp người tuổi Sửu đạt được không ít thành công trong công việc.

Ngoài tài lộc vượng, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển theo hướng rất tích cực. Người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được ý trung nhân, người đã có gia đình thì cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Mặc kệ tháng 'cô hồn': 3 con giáp này vẫn ĐẦU ĐỘI TIỀN, CHÂN ĐẠP VÀNG trong tháng 7 âm lịch, phúc lộc dồi dào hết phần thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh 1
Tháng 7 âm lịch sẽ là thời điểm “đại cát đại lợi” với người cầm tinh con trâu. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Tháng 7 âm lịch, người tuổi Mão sẽ được quý nhân “đưa đường chỉ lối”. Từ đó, đường tình duyên của con giáp này sẽ vô cùng vượng; không chỉ được nhiều người theo đuổi mà tuổi Mão còn sớm tìm được “đức lang quân” cho mình.

Tuy nhiên, tình duyên nở rộ không có nghĩa là sẽ có một kết thúc viên mãn bằng việc cưới hỏi. Bởi vì, theo tử vi học, mối tình của quý cô cầm tinh con mèo sẽ có dấu hiệu ngăn cản từ phía gia đình.

Bởi vậy, đừng vội vàng đưa ra bất cứ quyết định nào. Hãy tìm hiểu gốc rễ vấn đề trước khi hành động để tránh tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tình yêu và tình cảm gia đình trở nên rạn nứt.

Đối với người đã kết hôn, đời sống hôn nhân và gia đạo khá hài hòa, hầu như không xảy ra biến cố lớn. Vì vậy, các cặp vợ chồng tuổi Mão nếu có ý định sinh con trong năm Kỷ Hợi thì sẽ sớm được mãn nguyện. Bởi vì, vận khí của đứa trẻ này sẽ rất vượng, giúp gia đình trở nên hạnh phúc, mạnh khỏe, đường làm ăn cùng thêm phần thuận lợi, phát đạt.

Tuổi Thìn

Tháng 7 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ tìm được định hướng vững vàng, đầy sức sáng tạo. Trước những thử thách hay nhiệm vụ khó khăn, họ đều không đầu hàng, nhất quyết làm đến cùng. Cùng với sự bền bĩ dẻo dai vốn có, họ càng kiên nhẫn làm cho được. Và nhờ những may mắn có được từ quý nhân, dù có khó khăn thế nào họ đều có thể thành công.

Tuổi trẻ của con giáp này nhiều thăng trầm nhưng chỉ cần đến 40, mọi điều đều như ý. Tháng 7 âm lịch sẽ là năm nhiều cơ hội quý giá với người tuổi Thìn, phải nắm bắt nhé!

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 18h30 ngày 1/8/2022, thời vận đã tới, 3 con giáp 'đỏ' nhất trong ngày, dễ trúng độc đắc, tiền tài xếp từng đống, may mắn ào ạt, của cải đổ về sập cửa, người người ngưỡng mộ

Đúng 18h30 ngày 1/8/2022, thời vận đã tới, 3 con giáp 'đỏ' nhất trong ngày, dễ trúng độc đắc, tiền tài xếp từng đống, may mắn ào ạt, của cải đổ về sập cửa, người người ngưỡng mộ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 18h30 hôm nay, có tới 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, tài lộc nhân đôi, công danh sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi thìn

TIN MỚI NHẤT

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 16 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 42 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng