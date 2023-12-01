Liên tiếp từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, những con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 15:58

Dự đoán từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, hưởng lộc trời ban nên người tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Tỵ là bốn con giáp tiền tiêu không hết.

Tuổi Sửu

Con giáp tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, luôn cố gắng hoàn thành mọi việc một cách tốt nhất, không bao giờ khiến người khác phải lo lắng do đó luôn được tín nhiệm trong mọi việc. Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, do phát huy được hết những ưu điểm và tài năng của bản thân đồng thời lại có cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Sửu đổi vận ngoạn mục.

Họ không chỉ thành công trong công việc mà còn thu được vô số kết quả tốt đẹp từ các khoản đầu tư bên ngoài. Chính vì thế mà tiền bạc không phải là vấn đề mà con giáp này phải đau đầu trong thời gian dài.

Liên tiếp từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, những con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp tuổi Tuất có trách nhiệm, là người có chủ kiến, chính kiến trong việc làm ăn, bên cạnh đó, con giáp này cũng là người luôn vận động, tìm tòi cái mới để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Sau nhiều nỗ lực cố gắng, từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, cuộc sống của người tuổi Tuất có nhiều thay đổi tích cực.

Thành công trong công việc, hạnh phúc trong chuyện tình cảm, sức khỏe dồi dào và đặc biệt con giáp này sẽ phải “mỏi tay vì đếm tiền”. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, may mắn, Tuất được nhiều ngôi sao tốt lành chiếu mệnh nên sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến, tình cảm mãn nguyện.

Liên tiếp từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, những con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão chu đáo, tỉ mỉ, tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nên được mọi người yêu quý và luôn có quý nhân tương trợ khi gặp khó khăn. Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, do bước vào thời vận hoàng kim, vận thế khởi sắc nên người tuổi Mão làm đâu thắng đó, làm một thu hai thu ba.

Các cơ hội làm giàu, phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này nên tiền chất đầy tủ, vàng cất đầy két. Những người làm ăn buôn bán, có những khởi điểm mới và thuận lợi hơn rất nhiều. Bạn có thêm nhiều nguồn hàng mới và buôn may bán đắt. Chính vì công việc có thu nhập tốt nên lúc nào ban cũng rủng rỉnh tiền trong túi.

Liên tiếp từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, những con giáp mọi bề suôn sẻ, có thể 'ăn no ngủ kỹ', tiền bạc rủng rỉnh, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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