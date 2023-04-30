Liên tiếp từ ngày 1/5 đến 15/5: TOP 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài

Tâm linh - Tử vi 30/04/2023 07:10

Từ ngày 1/5 đến 15/5, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp.

 

Tuổi Ngọ

Từ ngày 1/5 đến 15/5, người tuổi Ngọ nhận được cơ hội tốt để tiến thân. Người làm chăn nuôi, trồng trọt sẽ có mùa màng bội thu.Trong khi những người đầu tư kinh doanh cũng buôn may bán đắt, làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời gian trước rất nhiều.

Đối với những người tuổi Ngọ làm doanh nhân, nếu muốn tăng thu nhập trong thời gian tới thì việc bắt đầu đầu tư vào thời điểm này là một gợi ý hay. Sự nghiệp gặp nhiều may mắn, con giáp này cũng sẽ có chuyện tình duyên khá mặn nồng. Nếu bạn còn độc thân, đừng ngạc nhiên khi ai đó hỏi han bạn, ngỏ ý muốn gắn bó với bạn. Nếu bạn đã có đôi có cặp, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò lãng mạn dành cho nhau.

Liên tiếp từ ngày 1/5 đến 15/5: TOP 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính cách hiền lành, thâm trầm. Trong công việc, họ là người có trách nhiệm, biết nhìn xa trông rộng. Người tuổi này biết tận dụng các cơ hội để đầu tư và lên kế hoạch cho tương lai. Chính vì vậy, thời trẻ, họ gặp vô số khó khăn, trắc trở trong sự nghiệp. Tuy nhiên, đến tuổi trung niên thì công việc của họ dần ổn định.

Từ ngày 1/5 đến 15/5, người tuổi Mùi sẽ gặp cơ hội tốt trong công việc, sự nghiệp. Sẽ có người tìm đến với họ để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Khả năng cao là con giáp này sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Người làm công ăn lương tuy có gặp đôi chút khó khăn. Tuy nhiên, họ lại may mắn được quý nhân phù trợ nên sẽ sớm giải quyết được vấn đề. Nếu đã có đôi có cặp, người tuổi Mùi nên dành một chút bất ngờ cho nửa kia.

Liên tiếp từ ngày 1/5 đến 15/5: TOP 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường cứng rắn, kiên trì hơn người. Họ coi những khó khăn, trắc trở là cơ hội để bản thân phấn đấu, vươn lên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, vì con giáp này quá thật thà, thẳng thắn nên đôi khi làm tổn thương người khác.

Từ ngày 1/5 đến 15/5, người tuổi Dậu có sự nghiệp thăng tiến, tình duyệt ngọt ngào, nhân duyên hài hòa, của cải bất ngờ đến tay. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội thăng quan tiến chức hoặc một công việc, vị trí mới phù hợp hơn với khả năng. Không những thế, con giáp này cũng nhận được không ít tin vui trong chuyện tình cảm.

Liên tiếp từ ngày 1/5 đến 15/5: TOP 3 con giáp phú quý đến tay, bội thu tài lộc, vạn sự như mơ, vượng phát vượng tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h mùng 5/3 âm lịch: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, TIỀN TỶ chui vào túi, cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới

Đúng 12h mùng 5/3 âm lịch: 3 con giáp bùng nổ tài lộc, TIỀN TỶ chui vào túi, cứ vơi lại đầy, công danh tấn tới

Rũ sạch vận đen, chỉ cần bước sang 12h mùng 5/3 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ quơ tay là có tiền, giàu sang chạm đỉnh.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi hôm nay tử vi ngày 30/4/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối tháng 4

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ