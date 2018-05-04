Lấy chồng thì phải chọn đàn ông tuổi này, không chỉ giỏi kiếm tiền còn ‘đội vợ lên đầu’!

Tâm linh - Tử vi 04/05/2018 05:30

Đây là những con giáp vừa thành công trong sự nghiệp lại biết yêu chiều vợ hết mực!

Tuổi Hợi

Dù là nam hay nữ, chỉ cần thuộc tuổi Hợi thì đều được hưởng phúc đức cả đời. Đàn ông tuổi Hợi rất dịu dàng và chu đáo. Đây là một trong những kiểu đàn ông “cực phẩm” để chị em chọn làm chồng. Họ sẵn sàng giúp vợ làm việc nhà, ra ngoài lại giỏi giang thành công. Đàn ông tuổi này rất yêu gia đình, họ không bao giờ muốn vợ con khổ sở. Vì vậy, khi đã kết hôn, họ yêu chiều vợ hết mực, muốn vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy nhất. Do đó, chỉ cần cưới được đàn ông tuổi Hợi thì cả đời phụ nữ không còn gì hạnh phúc bằng!

Lấy chồng thì phải chọn đàn ông tuổi này, không chỉ giỏi kiếm tiền còn ‘đội vợ lên đầu’! - Ảnh 1
Chỉ cần cưới được đàn ông tuổi Hợi thì cả đời phụ nữ không còn gì hạnh phúc bằng! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão tận tình và rất biết quan tâm người khác. Họ là kiểu bạn trai, chồng mà phụ nữ ai cũng muốn có ở bên. Trong hôn nhân, con giáp này rất yêu chiều vợ. Khi đã kết hôn, họ luôn hết lòng vì vợ. Họ có thể thay đổi bản thân để tốt hơn vì vợ con. Đàn ông tuổi này cũng rất hiểu tâm lý vợ, không khi nào khiến vợ buồn phiền. Trong sự nghiệp, con giáp này có phần khó khăn để ổn định, nhưng nhờ sự khôn khéo của mình mà họ có thể thành công khi 30. Đây là kiểu đàn ông đáng để chị em gửi gắm cả đời!

Lấy chồng thì phải chọn đàn ông tuổi này, không chỉ giỏi kiếm tiền còn ‘đội vợ lên đầu’! - Ảnh 2
Đây là kiểu đàn ông đáng để chị em gửi gắm cả đời! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ không hay thể hiện tình cảm nhưng sẽ chứng minh bằng hành động. Đàn ông tuổi này có tinh thần trách nhiệm cao, luôn lo toan, yêu chiều vợ con. Trong sự nghiệp, họ luôn nhiệt huyết và trách nhiệm, có mục tiêu rõ ràng. Sau khi kết hôn, họ xem gia đình là trên hết, nên luôn dành hết thời gian cho vợ con. Dù có bận rộn thế nào, họ vẫn ưu tiên cho vợ con. Do đó, phụ nữ lấy được đàn ông tuổi Thìn thì cứ yên tâm sung sướng cả đời!

Lấy chồng thì phải chọn đàn ông tuổi này, không chỉ giỏi kiếm tiền còn ‘đội vợ lên đầu’! - Ảnh 3
Phụ nữ lấy được đàn ông tuổi Thìn thì cứ yên tâm sung sướng cả đời! - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

5 con giáp từ giờ đến cuối năm được lộc trời ban, phú quý tiền tài đầy nhà!

5 con giáp từ giờ đến cuối năm được lộc trời ban, phú quý tiền tài đầy nhà!

Đây là những con giáp ăn nên làm ra, tiền tài dồi dào từ giờ tới cuối năm 2018!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thương vợ 12 con giáp top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ