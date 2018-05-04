Lấy chồng thì phải chọn đàn ông tuổi này, không chỉ giỏi kiếm tiền còn ‘đội vợ lên đầu’!

Tuổi Hợi

Dù là nam hay nữ, chỉ cần thuộc tuổi Hợi thì đều được hưởng phúc đức cả đời. Đàn ông tuổi Hợi rất dịu dàng và chu đáo. Đây là một trong những kiểu đàn ông “cực phẩm” để chị em chọn làm chồng. Họ sẵn sàng giúp vợ làm việc nhà, ra ngoài lại giỏi giang thành công. Đàn ông tuổi này rất yêu gia đình, họ không bao giờ muốn vợ con khổ sở. Vì vậy, khi đã kết hôn, họ yêu chiều vợ hết mực, muốn vợ con có cuộc sống sung túc đủ đầy nhất. Do đó, chỉ cần cưới được đàn ông tuổi Hợi thì cả đời phụ nữ không còn gì hạnh phúc bằng!

Chỉ cần cưới được đàn ông tuổi Hợi thì cả đời phụ nữ không còn gì hạnh phúc bằng! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão tận tình và rất biết quan tâm người khác. Họ là kiểu bạn trai, chồng mà phụ nữ ai cũng muốn có ở bên. Trong hôn nhân, con giáp này rất yêu chiều vợ. Khi đã kết hôn, họ luôn hết lòng vì vợ. Họ có thể thay đổi bản thân để tốt hơn vì vợ con. Đàn ông tuổi này cũng rất hiểu tâm lý vợ, không khi nào khiến vợ buồn phiền. Trong sự nghiệp, con giáp này có phần khó khăn để ổn định, nhưng nhờ sự khôn khéo của mình mà họ có thể thành công khi 30. Đây là kiểu đàn ông đáng để chị em gửi gắm cả đời!