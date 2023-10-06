Kết thúc ngày 6/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi

Tâm linh - Tử vi 06/10/2023 16:29

Tử vi dự đoán kết thúc ngày 6/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa. Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Người tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Kết thúc ngày 6/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này "năng nhặt chặt bị", không thích tiêu pha hoang phí.

Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm. Người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Ví trí nhớ tốt, trí tưởng tượng phong phú, họ đưa ra những ý tưởng tốt để nâng cao hiệu suất làm việc. Người tuổi này được cấp trên, đồng nghiệp giúp đỡ.

Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Kết thúc ngày 6/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng.

Người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Họ cũng cần lắng nghe những ý kiến góp ý, từ đó nhìn nhận và sửa đổi những khuyết điểm của bản thân từ đó vững vàng hơn trong sự nghiệp. Người tuổi này làm ăn phát tài phát lộc, kiếm tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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