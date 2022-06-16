Kể từ ngày mai (17/6/2022), LỘC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp này nắm trong tay tiền tài, công thành danh toại, vạn sự như ý

Tuổi Mùi

Kể từ ngày mai (17/6/2022), người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài. Đây là con giáp may mắn bậc nhất, nắm giữ thành công trong lòng bàn tay. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. Càng về những ngày kế tiếp, Mùi càng kiếm được nhiều hơn. Bản mệnh là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm.