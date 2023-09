Kể từ ngày 21/9/2022, 'Phượng Hoàng báo tin vui', 3 con giáp xóa tan mây mù đổi vận phát tài, cúi xuống nhận hồng phúc, ngẩng đầu gặp quý nhân, túi luôn đầy tiền, công danh sự nghiệp vụt sáng như pháo hoa

Người tuổi Sửu vốn thông minh, nhanh nhẹn và hòa đồng. Vì vậy họ được nhiều người yêu mến và tạo dựng được nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Tử vi cho thấy, kể từ ngày 21/9, người tuổi Sửu bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc.

Công việc bất ngờ suôn sẻ thuận lợi, tài vận tăng không ngừng. Ngoài ra, sắp tới con giáp may mắn này cũng có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng hanh thông. Sửu sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra. Đặc biệt, nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối con giáp giàu có này sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả đáng tự hào. Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, cứ thế mà tận hưởng chính là những gì Sửu sở hữu.

Người tuổi Mùi có đường tài lộc rất vượng. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều. Vận may tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể.

Tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Người tuổi Mùi vốn rất thông minh, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy ưu điểm và biến chúng thành sức mạnh, xây dựng một cuộc sống sung túc. Tuổi Mùi sẽ công thành danh toại, tận hưởng cuộc sống mỹ mãn.

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc kể từ ngày 21/9, vận khí của tuổi Mùi trong thời gian này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì từ ngày 21/9, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng. Công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ.

Người tuổi Thân nhận được nhiều cơ may trong công việc, đây sẽ là khoảng thời gian Thân có nhiều may mắn tài lộc. Một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm, Thân nên chớp lấy thời cơ được bề trên cân nhắc này để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu lên nhanh chóng. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Thân đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Người tuổi Thân đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Thân có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Thân có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Người tuổi Thân nhận được nhiều cơ may trong công việc, đây sẽ là khoảng thời gian Thân có nhiều may mắn tài lộc, một số người có thể đổi đời chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.