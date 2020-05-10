Hờn đỏ mắt với top con giáp tài vận lên hương, một bước đổi đời trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/05/2020 10:53

Nhờ có cát tinh chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có lộc lá xông thiên, tiền ùn ùn ập xuống đầu.

Tiền ùa vào nhà, được thần tài chấm số đỏ nên những con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, phát tài cực to trong 49 ngày tới.

con giap may man 1
Hãy cứ dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì con giáp may mắn này ắt một bước đổi đời, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo lá số tử vi, người tuổi Mùi nổi tiếng khôn khéo, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế. Nếu theo nghiệp kinh doanh, con giáp này có thể dễ dàng đối phó với mọi biến cố, gian khó xảy đến trong đời mình. Thế nên, càng về hậu vận Mùi càng giàu sang hưng thịnh.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong 49 ngày tới con giáp giàu có này sẽ kiếm được bộn tiền, làm ăn vượng phát. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình thì Mùi ắt một bước đổi đời, muốn khổ cũng chẳng được.

con giap may man 2
Chỉ cần chớp lấy thời cơ, có gan làm giàu thì Tý ắt trở thành con giáp giàu sang vô đối, phải mua thêm két sắt chất tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tý đều thông minh, cá tính và vô cùng bản lĩnh. Thay vì hơn thua với đời, tranh đoạt với người Tý chỉ việc chú tâm theo đuổi ước mơ của mình. Nhờ thế, họ gặt hái được nhiều thành công khi còn khá trẻ, trước ngưỡng 40 đã nhà xe có đủ.

Trong 49 ngày tới, Tý sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, có gan làm giàu thì Tý ắt trở thành con giáp giàu sang vô đối, phải mua thêm két sắt chất tiền mới xuể.

con giap may man 3
Từ tháng 5/2020 con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được bề trên nâng đỡ nên Thìn chẳng biết nghèo khổ là gì. Tuy nhiên, thay vì phó mặc đời mình cho số phận thì Thìn lại muốn làm chủ vận mệnh, chăm chỉ làm việc để khẳng định năng lực của bản thân.

Nhờ thế, họ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiều dự án quan trọng để có thể thăng tiến nhanh chóng. Từ tháng 5/2020 con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió, số dư trong tài khoản được cộng dồn liên tục. Ngay chính Thìn cũng phải ngạc nhiên trước số tiền mà mình kiếm được.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Cảnh báo: 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, hao tài tốn lộc trong tháng 5/2020

Cảnh báo: 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, hao tài tốn lộc trong tháng 5/2020

Số trời đã định, trong tháng 5/2020 những con giáp xui xẻo sau sẽ liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên càng về cuối tháng càng đen đủi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp giàu có Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 28 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két