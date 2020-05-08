Cảnh báo: 3 con giáp bị hung tinh chiếu mệnh, hao tài tốn lộc trong tháng 5/2020

Tâm linh - Tử vi 08/05/2020 06:28

Số trời đã định, trong tháng 5/2020 những con giáp xui xẻo sau sẽ liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên càng về cuối tháng càng đen đủi.

Nếu không cẩn trọng, đề cao cảnh giác thì những con giáp xui xẻo này sẽ có tháng 5/2020 ngập trong bể dâu, làm gì cũng thất bại, ôm về món nợ khổng lồ.

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Tháng 5/2020 con giáp xui xẻo này đừng cho ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc. Thế nhưng, chính vì thành công đến quá sớm, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nên con giáp giàu có này bị không ít người ganh ghét, đố kỵ mà bày mưu tính kế hãm hại.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tháng 5 này Thân phải đề cao cảnh giác. Đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai, cũng đừng cho vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh thì con giáp đen đủi này nên chờ đến tháng 6 hẵng bắt tay vào thực hiện.

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Chính vì quá hiền lành, thật thà nên không ít lần con giáp xui rủi bị kẻ xấu lôi vào thị phi mà không hề hay biết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chân thành, thiện lương và chẳng bao giờ bon chen với đời, hơn thua với người. Chăm chỉ, dám dấn thân, không quản gian khó nên Dậu được cấp trên cất nhắc, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Tuy nhiên, chính vì quá hiền lành, thật thà nên không ít lần con giáp xui rủi này bị kẻ xấu lôi vào thị phi mà không hề hay biết. Những lời đơm đặt bịa tạc đã khiến uy tín của Dậu bị ảnh hưởng ít nhiều. Thay vì nhún nhường, im lặng cho qua Dậu hãy đối mặt với tiểu nhân để họ không dám “ném đá giấu tay” nữa.

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Chỉ cần bước sang tháng 6/2020 con giáp tài năng này lại ăn nên làm ra, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thật thà, có trách nhiệm trong công việc nhưng vì nóng nảy nên Sửu khiến khá nhiều người phật lòng. Nếu không sớm hóa giải những hiểu lầm, khúc mắc và dũng cảm nhận lỗi khi cư xử không phải phép thì Sửu sẽ đánh mất khá nhiều mối lương duyên.

Hãy nhớ, chỉ cần tiếp thu ý kiến của người khác, luôn có trách nhiệm trong công việc thì bạn sẽ tránh được họa hao tài. Bước sang tháng 6/2020 con giáp tài năng này lại ăn nên làm ra, may mắn hết phần thiên hạ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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