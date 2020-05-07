Top con giáp bứt phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, phú quý theo chân trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 07/05/2020 00:49

Tháng 5 hoan hỷ, tháng 6 đại phát nên top con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp chuyển biến tích cực, muốn khổ cũng chẳng được.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 5 đến tháng 6 những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, tài vận cải thiện đáng kể.

con giap may man 1
Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, cứ thế mà tận hưởng chính là những gì Hợi sở hữu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều người quý mến, thương yêu. Đây cũng chính là những quý nhân sẵn sàng nâng đỡ, chở che cho Hợi mỗi khi họ gặp khốn khó, cơ cực.

Từ tháng 5/2020 Hợi sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra. Đặc biệt, nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối con giáp giàu có này sẽ gặt hái được rất nhiều thành quả đáng tự hào. Tiền ùa vào nhà, vàng chất chật két, cứ thế mà tận hưởng chính là những gì Hợi sở hữu.

con giap may man 2
Càng về cuối tháng 6/2020 con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất lên ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn khéo, thông minh và có mắt nhìn người. Giác quan thứ sáu nhạy bén giúp Mùi nhận ra ai là người thật tâm đối đãi với mình, ai là kẻ hai mặt để đề phòng. Thế nên, dù bị tiểu nhân cố ý quấy phá, hãm hại Mùi vẫn bình yên vô sự vượt qua tất cả.

Trong 2 tháng tới con giáp giàu sang này sẽ như chuột sa chĩnh gạo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Sau những khó khăn, giờ đây Mùi sẽ làm ăn thuận lợi, được quý nhân chiếu cố nồng hậu. Càng về cuối tháng 6/2020 con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất lên ngoạn mục.

con giap may man 3
Sau ngưỡng 35 con giáp tài năng này sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn, ai cũng phát hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã sung sướng an nhàn, được cha mẹ nuông chiều, người thân thương yêu nên Thìn chưa bao giờ biết khổ cực là gì. Thế nhưng, con giáp tài năng này lại có ý chí vươn lên, bản lĩnh và sự ngoan cường để có thể tự khẳng định chính mình.

Dẫu có thất bại, dẫu có chông chênh thì trên con đường mình đã chọn Thìn chưa bao giờ bỏ cuộc, càng không buông tay. Nhờ thế, sau 60 ngày tới con giáp tài năng này sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn, ai cũng phát hờn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Trong 21 ngày tới: 3 con giáp mang mệnh phú quý, gánh tiền mỏi lưng

Trong 21 ngày tới: 3 con giáp mang mệnh phú quý, gánh tiền mỏi lưng

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 21 ngày tới những con giáp giàu có này sẽ có cuộc sống sung túc an nhàn, bạc tiền bám riết không buông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 55 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két