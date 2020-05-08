Sau rằm tháng 4 âm lịch: 3 con giáp được thần tài rót lộc, đột phá bất ngờ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 08/05/2020 05:51

Ngay sau rằm tháng 4 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi đời, của nả ùn ùn chui vào túi, két lúc nào cũng chật tiền.

Số trời đã định, nếu thuộc top con giáp may mắn này gia chủ sẽ đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy ngay sau ngày rằm tháng 4 âm lịch.

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Càng về cuối tháng con giáp may mắn này càng có vận đỏ như son, tình duyên khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó nên Dậu chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội trời cho để thăng tiến trong sự nghiệp. Càng dám dấn thân, kiên trì theo đuổi ước mơ con giáp tài giỏi này càng có duyên với tiền bạc, muốn khổ cũng không được.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nhờ có cát tinh soi chiếu nên ngay sau rằm tháng 4 âm lịch Dậu sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có hơn người. Càng về cuối tháng Dậu càng có vận đỏ như son, tình duyên khởi sắc.

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Làm một hưởng mười, thành công rực rỡ nên mua sắm thả ga, tiêu pha xả láng là những gì Mão xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dù làm thuê hay làm chủ thì Mão cũng có sự tinh anh, khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, Mão “gieo duyên lành”, đi đâu cũng có người giúp đỡ, hỗ trợ mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền hay trục lợi. Vì thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đại cát đại lợi.

Trong 15 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận tin vui tài chính. Làm một hưởng mười, thành công rực rỡ nên mua sắm thả ga, tiêu pha xả láng là những gì Mão xứng đáng nhận được.

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Chỉ cần vững tin vào chính mình, thận trọng trong công việc thì con giáp giàu có này sẽ đổi vận bất ngờ, ai cũng phát hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sau ngày rằm tháng tư âm lịch Thìn sẽ rũ sạch nghèo khó để vươn lên tự làm đại gia của chính mình. Mọi cơ cực, gian truân đều ở lại phía sau nên từ đây đến cuối năm Thìn sẽ có cơ may phát tài phát lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 4 âm lịch nhờ có thần tài rót lộc nên Thìn sẽ ngập trong nhung lụa, sung sướng như tiên. Chỉ cần vững tin vào chính mình, thận trọng trong công việc thì con giáp giàu có này sẽ đổi vận bất ngờ, ai cũng phát hờn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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