Phụ nữ tuổi này nổi tiếng đẹp người đẹp nết, cực giỏi kiếm tiền, chẳng bao giờ dựa dẫm đàn ông

Tâm linh - Tử vi 07/05/2020 04:44

Phụ nữ thuộc top con giáp giàu có này nổi tiếng tài năng, giỏi giang và kiếm tiền cực đỉnh, chẳng cần cậy nhờ đàn ông họ vẫn có thể tự làm đại gia, sung túc đủ đầy.

Tiền chất chật nhà, lộc lá theo chân, cứ thế mà phát tài chính là lá số tử vi của phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có hơn người này.

con giap giau co 1
Dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu và không sợ thất bại nên ngay từ thuở độc thân con giáp giàu sang này đã nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tý

Nữ nhân tuổi Tý nhanh nhẹn, thông minh và cực khôn khéo trong lời ăn tiếng nói. Thế nên, ngay từ lần đầu gặp gỡ ai cũng đem lòng quý mến, thương yêu, sẵn sàng hỗ trợ Tý hết lòng trong sự nghiệp. Được nhiều người đeo đuổi, tán tỉnh nhưng nàng giáp này chưa bao giờ kênh kiệu hay hống hách.

Ngược lại, sự điềm đạm, tinh tế và khéo léo từ chối của Tý khiến họ càng được thương yêu, nâng đỡ. Dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu và không sợ thất bại nên ngay từ thuở độc thân con giáp giàu sang này đã nhà xe có đủ, có bạc tỷ trong tài khoản, ngay cả đàn ông cũng phải kiêng nể.

con giap giau co 2
Tiền ùa vào nhà, thăng chức tăng lương, sung túc đủ đầy là những gì Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, linh hoạt và biết cách đối nhân xử thế. Nàng giáp này sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Thế nên, Mão gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tích được nhiều công đức.

Khổ tận cam lai, sau những khó khăn ngày đầu lập nghiệp thì ngay ngưỡng 30 con giáp may mắn này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền ùa vào nhà, thăng chức tăng lương, sung túc đủ đầy là những gì Mão nắm chắc trong tay.

con giap giau co 3
Kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thành công nhưng sau khi kết hôn Tỵ lại là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, cá tính và vô cùng bản lĩnh. Tỵ nỗ lực từng ngày để lập nghiệp, đứng lên từ thất bại mà chẳng hề chùn chân mỏi gối. Thế nên, càng dấn thân, càng dám theo đuổi đam mê con giáp tài năng này càng gây ấn tượng mạnh với người đối diện.

Kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thành công nhưng sau khi kết hôn Tỵ lại là con giáp vượng phu ích tử bậc nhất. Họ có cuộc hôn nhân hạnh phúc với con cái ngoan ngoãn, chồng hết mực yêu thương trân trọng vợ khiến ai nhìn vào cũng mừng thay.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top con giáp bứt phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, phú quý theo chân trong 2 tháng tới

Top con giáp bứt phá ngoạn mục, đổi vận phát tài, phú quý theo chân trong 2 tháng tới

Tháng 5 hoan hỷ, tháng 6 đại phát nên top con giáp may mắn này sẽ công thành danh toại, sự nghiệp chuyển biến tích cực, muốn khổ cũng chẳng được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp may mắn con giáp vượng phu ích tử

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 24 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 54 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két