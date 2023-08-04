Hôm ngay ngày 4/8/2023, 3 con giáp vận trình rực sáng, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, PHÚ QUÝ vây quanh, GIÀU TO bất chấp

Tâm linh - Tử vi 04/08/2023 01:22

Hôm nay, bạn có nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình, túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh trông thấy.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Dần có thể đạt được thành công trong công việc. Sự nghiệp người tuổi Dần đang ở ngưỡng của thăng hoa. Bản mệnh làm việc cực kỳ hiệu quả và cũng được đánh giá cao về chuyên môn. Đối với người làm việc nhà nước thì sẽ được sếp khen ngợi. Nếu bạn làm công việc tự do thì có thể gặt hái được thành quả rất lớn.

Hôm ngay ngày 4/8/2023, 3 con giáp vận trình rực sáng, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, PHÚ QUÝ vây quanh, GIÀU TO bất chấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày của bản mệnh cũng không có gì phải lo lắng. Con giáp này kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của bản mệnh trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác cùng.

Vận trình tình cảm gặp điềm không may. Các cặp đôi đang yêu nhau đang phát sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã nên cần mau chóng làm hoà nếu không muốn tạo cơ hội cho người thứ ba xen vào.

Tuổi Thìn

Thiên Tài xuất hiện trong tử vi của người tuổi Thìn cho thấy con giáp này đón nhiều cơ hội cải thiện vận tài lộc của mình. Tuy nhiên khi tài chính dư dả thì sẽ có nguy cơ tiêu xài hoang phí, vì vậy bạn cần kiểm soát chi tiêu, đừng để đến lúc thâm hụt rồi mới lo lắng thì đã muộn. 

Hôm ngay ngày 4/8/2023, 3 con giáp vận trình rực sáng, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, PHÚ QUÝ vây quanh, GIÀU TO bất chấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, bản mệnh còn được yên tâm làm việc khi các mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng đều vô cùng hài hòa. Điều này rất hữu ích cho bạn phát triển sự nghiệp, nó còn là động lực để bạn vươn tới những tầm cao mới. 

Chuyện tình cảm được ngũ hành tương sinh nâng đỡ nên không xảy ra khúc mắc nào quá lớn. Những người đang yêu được gia đình đồng thuận. Để tình yêu phát triển thêm, cả hai nên dành thời gian để tìm hiểu thêm và vun vén cho tình cảm này.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày thứ Sáu 04/08/2023 cho thấy công việc làm ăn của tuổi Tuất đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Hôm ngay ngày 4/8/2023, 3 con giáp vận trình rực sáng, ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, PHÚ QUÝ vây quanh, GIÀU TO bất chấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc, hoặc tuổi Tuất có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ. 

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. tuổi Tuất nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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