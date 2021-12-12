Hai ngày đầu tuần (13 - 14/12), vận may chờ trước cửa, 3 con giáp được Thần Tài 'săn đón', mang của nả chất đầy trong nhà

Đầu tuần mới, 3 con giáp may mắn đón vận khí ngút trời, được Thần Tài chiếu cố nên làm việc gì cũng thuận lợi, của nả chất đống.

Tuổi Mão Tử vi 12 con giáp cho hay, đầu tuần tới, có cát tinh cao chiếu, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão tiến triển khá tốt đẹp. Bản mệnh được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà bạn đã dành cho công việc. Có lẽ thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này đã đến, vì thế mà bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt. Với người làm ăn kinh doanh, tuần này nếu có các dự định, kế hoạch quan trọng, bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian đầu tuần để mạnh dạn tiến hành. Về phương diện tài chính, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, dù là người làm công ăn lương hay theo nghiệp kinh doanh cũng sẽ có cơ hội kiếm tiền khá lớn.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, Thân là con giáp phát tài nên ngay từ thời điểm đầu tuần, tài lộc đã có dấu hiệu tăng tiến, người tuổi Thân có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm các cơ hội làm ăn để tăng nguồn thu cho mình. Với người làm công ăn lương, hãy tích cực nêu lên quan điểm của mình, bạn có thể giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đem lại lợi nhuận lớn không chỉ cho bản thân mình mà còn cho nhiều người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tuất sẽ có nhiều việc phải làm trong 2 ngày đầu tuần này. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên phát huy sức mạnh của đoàn kết để công việc đạt kết quả tốt nhất chứ không nên tách riêng để làm việc đơn lẻ như hiện tại. Bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi quý nhân ở bên nâng đỡ sẽ giúp bản mệnh tháo gỡ những rối ren, phiền phức. Chỉ cần bạn hết sức cố gắng, không chịu đầu hàng bỏ cuộc thì sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu đã đề ra của mình. Tình hình tài chính khá tốt vào tuần này, tuổi Tuất không cần phải lo lắng gì bởi Thực Thần đã che chở cho cả vận trình. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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