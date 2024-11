Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (10/11/2024): 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, cát khí cực thịnh, tiền bạc không thiếu, ngồi im đón lộc về nhà

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất chính là con giáp may mắn thành công viên mãn hơn người. Dù trước đó, tuổi Tuất đã phải trải qua một khoảng thời gian dài chịu nhiều cực khổ do tác động sao Tang Môn - một ngôi sao về tai ách. Nhưng trong thời gian này, tuổi Tuất do được sao Cự Giải và Giải Thần trợ giúp nên con đường công danh sự nghiệp của họ trong một thời gian dài sẽ phát triển. 20 ngày tới đây sẽ là giai đoạn hồi sinh và phát triển của con giáp này.

Như được ơn trên bù đắp, mệnh Tuất cứ chăm chỉ làm ăn là của cải lại đầy nhà, tiền tài kéo đến không ngớt. Có thể đến cuối năm, thì Tuất có thể đạt được hết những hoài bão của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi Chủ nhật 10/11/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn khẳng định giá trị bản thân trong công sở.

Ngày Chủ nhật 10/11/2024 tuổi Ngọ luôn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người trong công việc.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ vừa vặn xử lí tình huống nhanh chóng.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự mong cầu hạnh phúc cao, thế nhưng bạn không muốn đối phương vì bạn làm nhiều điều khó nói.

Tài lộc: Về mặt tài chính, sự chỉn chu khi cố gắng chuyển đổi tài lộc.

Sức khoẻ: Mệt mỏi vì phải chịu nhiều áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.