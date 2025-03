Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (6/3/2025): 3 con giáp tài lộc dồi dào, lên hương siêu giàu, may mắn dát vàng đầy người, không lo thiếu của ăn của để

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm 6/3/2025, tuổi Dậu dễ sinh cảm giác bất an, khó chịu vì những rắc rối liên tục phát sinh trong công việc. Con giáp này cần phải thẳng thắn và quyết đoán hơn, nếu không trực tiếp giải quyết những vấn đề đang tồn đọng, bản mệnh có thể đánh mất lòng tin của đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường được biết đến với sự dịu dàng, khéo léo và khả năng thích nghi tuyệt vời. Từ ngày này, những chú Dê sẽ nhận được sự ưu ái đặc biệt từ Thánh Cô, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Đây là thời điểm để tuổi Mùi tận dụng sự tinh tế của mình nhằm thu về những khoản tiền đáng kể.

Ngày 7/3, tuổi Mùi có thể nhận được tin vui liên quan đến tiền bạc, chẳng hạn như hoàn lại một khoản nợ cũ hoặc được thưởng nóng từ công việc. Những ai làm nghề tự do sẽ thấy đơn hàng, dự án đến tay nhiều hơn, giúp túi tiền dần phình to. Sang ngày 8/3, vận trình càng thêm khởi sắc khi có quý nhân phù trợ, có thể là lời mời hợp tác hoặc sự hỗ trợ tài chính từ người thân, bạn bè. Đỉnh cao của vận may rơi vào ngày 9/3, khi tuổi Mùi có cơ hội đầu tư sinh lời hoặc nhận được món quà bất ngờ từ người khác.

Điểm mạnh của tuổi Mùi trong ba ngày này là sự bình tĩnh và tính toán cẩn thận. Hãy tận dụng điều đó để đưa ra những quyết định tài chính sáng suốt. Nếu có ý định cầu tài, đừng ngần ngại thắp hương cầu nguyện, bởi Thánh Cô đang rất "để mắt" đến bạn trong cuối tuần này đấy.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Năm 6/3/2025 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất lành tính, thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp.

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất cẩn trọng từng đường hướng, có bạn bè đồng nghiệp tương trợ.

Tình duyên: Người tuổi Tuất tình cảm may mắn nhận được sự yêu thương và ủng hộ của gia đình đối phương.

Tài lộc: Tài lộc cát khi thay đổi, vượng phát bất ngờ.

Sức khỏe: Ngồi làm việc nên đúng tư thế, tránh ảnh hưởng đến cột sống về sau.

